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林俊傑手指受傷彎曲原因曝光 粉絲竟哭喊：救它幹嘛

記者許晉榮／即時報導
林俊傑近來在各地展開巡演。(取材自Instagram)
林俊傑近來在各地展開巡演。(取材自Instagram)

「金曲歌王」JJ林俊傑15日深夜突然上傳一張小指彎曲照片，引發外界不少討論，甚至為他的受傷狀況擔心不已。對此，JJ本人稍早終於說明受傷原因竟是為拯救掉落的花瓶，並向廣大愛護他的粉絲表示「不用擔心，會好的（一如往常）。」

林俊傑15日在Instagram發布三張照片，第一張畫面竟出現一隻左手，但仔細一看，小指卻出現不尋常彎曲，乍看有點詭異；後來的畫面是彎曲小指，突戴上輔助器固定，維持正常角度；最後才是把手掌處和小拇指與無名指，通通纏上白色繃帶固定，傷勢看來不輕。

為此，JJ本人也親自說明「受傷真相」，「其實我是為了『拯救』掉落的玻璃瓶，尾指肌腱受傷了…。」他也在醫生指示下，接下來六周必須戴著輔助器讓肌腱歸位。所幸筋骨無恙，希望六周以後肌腱能夠順利復元。最後也不忘和粉絲喊話，「不用擔心，會好的（一如往常）。」

林俊傑小指受傷照曝光後，大批粉絲紛紛留言安慰，「好好養傷！下周六武漢站能不彈琴就不彈了，換站著唱歌也是可以的！先顧好自己啊！」、「天啊！保重，你手好美，要好好保護」、還有人高喊「你拯救那個瓶子幹嘛！你就不能好好照顧自己嗎？」

林俊傑PO出手掌處和小指與無名指纏上白色繃帶固定照。(取材自Instagram)
林俊傑PO出手掌處和小指與無名指纏上白色繃帶固定照。(取材自Instagram)
林俊傑PO出小指出現不尋常彎曲角度照。(取材自Instagram)
林俊傑PO出小指出現不尋常彎曲角度照。(取材自Instagram)
林俊傑PO出彎曲小指，戴上輔助器固定。(取材自Instagram)
林俊傑PO出彎曲小指，戴上輔助器固定。(取材自Instagram)

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