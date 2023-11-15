許瑋甯爭「亞太視后」 強碰趙露思

許瑋甯甫獲金鐘肯定，憑「第9節課」角逐亞太視后。（圖：愛奇藝iQIYI提供）

影音串流平台愛奇藝兩部備受矚目的愛奇藝自製台劇 「不良執念清除師」與「第9節課」於2023亞洲電視大獎(ATA)中一舉拿下十項提名，雙雙角逐「最佳劇集」大獎，同時「唐朝詭事錄」、「平原上的摩西」也獲「最佳網劇」提名。

「不良執念清除師」和「第9節課」將和韓劇「財閥家的小兒子」、「模範計程車2」、「小女子」、「惡鬼」以及泰劇「月光雞油飯」角逐此榮譽，也是本屆入圍 名單中唯二台劇，同時，在「第9節課」中針鋒相對的許瑋甯 及尹馨此番也同時入圍最佳女主角及最佳女配角，甫獲得金鐘獎肯定的許瑋甯，將與趙露思、吳俐璿（Jojo Goh）以及彤達婉·奔提維此弓Tu（Tontawan Tantivejakul）一同爭奪亞太視后的寶座。

對於再次獲得ATA入圍肯定，許瑋甯表示「很開心可以被帶領到亞洲電視大獎獲得入圍的肯定，最棒的是最佳劇集的入圍，讓辛苦付出的幕後團隊都能被看見。」尹馨也同時表達對國際評審的感謝，也開心說道「拍攝時我很努力與角色謝淑芬一起活著，嘗試拿捏角色不同時間的心境跟情緒層次，很謝謝評審肯定我對劇中角色的詮釋。也很開心瑋甯入圍，恭喜導演完成了這個好看的作品。」