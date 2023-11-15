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許瑋甯爭「亞太視后」 強碰趙露思

記者楊起鳳／綜合報導
許瑋甯甫獲金鐘肯定，憑「第9節課」角逐亞太視后。（圖：愛奇藝iQIYI提供）
許瑋甯甫獲金鐘肯定，憑「第9節課」角逐亞太視后。（圖：愛奇藝iQIYI提供）

影音串流平台愛奇藝兩部備受矚目的愛奇藝自製台劇「不良執念清除師」與「第9節課」於2023亞洲電視大獎(ATA)中一舉拿下十項提名，雙雙角逐「最佳劇集」大獎，同時「唐朝詭事錄」、「平原上的摩西」也獲「最佳網劇」提名。

「不良執念清除師」和「第9節課」將和韓劇「財閥家的小兒子」、「模範計程車2」、「小女子」、「惡鬼」以及泰劇「月光雞油飯」角逐此榮譽，也是本屆入圍名單中唯二台劇，同時，在「第9節課」中針鋒相對的許瑋甯及尹馨此番也同時入圍最佳女主角及最佳女配角，甫獲得金鐘獎肯定的許瑋甯，將與趙露思、吳俐璿（Jojo Goh）以及彤達婉·奔提維此弓Tu（Tontawan Tantivejakul）一同爭奪亞太視后的寶座。

對於再次獲得ATA入圍肯定，許瑋甯表示「很開心可以被帶領到亞洲電視大獎獲得入圍的肯定，最棒的是最佳劇集的入圍，讓辛苦付出的幕後團隊都能被看見。」尹馨也同時表達對國際評審的感謝，也開心說道「拍攝時我很努力與角色謝淑芬一起活著，嘗試拿捏角色不同時間的心境跟情緒層次，很謝謝評審肯定我對劇中角色的詮釋。也很開心瑋甯入圍，恭喜導演完成了這個好看的作品。」

入圍 許瑋甯 台劇

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