林保怡首入圍金馬 壞到買菜能打折

林保怡在「白日之下」反派角色演得出色，一舉入圍金馬獎。(取材自豆瓣電影)

曾以經典港劇「金枝慾孽」獲得TVB視帝榮銜的林保怡，在新片「白日之下」扮演性侵 弱智院友的安養院院長，首度與金馬獎結緣，入圍 本屆最佳男配角，他坦言這是演藝生涯中最討人厭的角色；還因為演太好，買菜時店家還給他打折。

戲劇影片中壞人演得好，比演好人容易搶眼，林保怡在「白日之下」正是令觀眾看了都恨得牙癢癢。他看劇本時認為挑戰很大，雖然接了下來，剛開始還是因為正義感強烈而很難入戲，好在劇本設定此角是弱視，讓他抓住了一些特點，透過觀察弱視者的一舉一動，把角色的外觀先建構出來，再進入其內心，完整表現出該角扭曲的心態。

誘姦弱智女梁雍婷的那場戲，排在最後一天拍攝，當天梁雍婷還帶了兩個經紀人一起出席，林保怡笑道：「有這麼嚴重嗎？」和導演商量好用比較隱晦的方式來呈現，觀眾看到的只有他幫她剪指甲、掏耳朵等親密舉動，剩下的大家自然可以推想而知，也無需太過露骨。

以往觀眾對林保怡的印象多半來自港劇，近來他在電影裡的角色愈來愈重要，他認為拍電影比演電視劇花費的時間短，有更多空檔能享受生活。他在家中有愛犬陪伴，每天早、中、晚都要帶出去遛一遛，成為生活中的重心之一。

首度提名金馬獎，他坦言：「這行幹了那麼長時間，提名已經很厲害，手機接到很多恭喜，感覺很像已經得獎了。」最後索性妙答：「嘴上都說平常心，其實愈接近頒獎心愈怦怦跳。」