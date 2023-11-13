入圍亞洲電視大獎 胡瓜謝「綜藝大集合」隱形主持人

民視「綜藝大集合」入圍2023 ATA亞洲電視大獎最佳綜藝節目主持人獎。（圖：民視提供）

台灣民視「綜藝大集合」傳出捷報，入圍 2023 ATA亞洲電視大獎最佳綜藝節目主持人獎，讓主持群都非常開心，胡瓜更是感謝製作團隊辛苦的工作人員，還有藝人來賓們節目上豁出去玩遊戲，大家一起團結合作，最重要的是參與挑戰遊戲的鄉親們，沒有他們不按牌理出牌，節目不會這麼有趣，感謝他們才是「隱形主持人」帶著台灣揚名國際。

節目日前到彰化埔鹽的順澤宮，因為外國選手艾登戴著「埔鹽順澤宮」的帽子獲得了鐵人三項的勝利，讓埔鹽順澤宮變得家喻戶曉享譽國際，胡瓜為了致敬這位選手帶著眾人用馬拉松 的方式開場，但沒想到才剛開始跑沒多久，就在前進的道路上遇到了兩台攔路的「火車」餐車，原來是環島餐車的大叔委員們，帶著紅包來跟胡瓜挑戰。

最後來到經典的「頭好撞撞」要用最快的速度用頭撞破三顆氣球 ，並邀請「青年高中」的同學們一同來挑戰，每位挑戰的同學都使出全力，從2.18秒到2.12秒成績一個比一個還要好，沒想到藝人余思達也要挑戰，還自稱是宜蘭來的「瘋狗」，沒想到馬上把秒數降到1秒多，讓全場歡呼，看著戰況越來越精采，胡瓜邀請第一次挑戰「頭好壯壯」的綠茶來挑戰，只見第一次撞氣球的他，沒抓到訣竅要用額頭撞，居然使出全力臉撞氣球，瞬間氣球爆破，他表情扭曲直呼超痛，玩起遊戲來也是超拚命。