陳意涵難得演媽 相愛相殺林品彤

陳意涵難得演出母親的角色。（記者李政龍／攝影）

台灣女星陳意涵、林品彤、劉俊謙日前出席主演電影「小曉」金馬星光首映活動。陳意涵首度演出有一個有過動症孩子的媽，角色非典型，在片中還和飾演女兒的林品彤相愛相殺，陳意涵表示媽媽也會有情緒、需要出口；現實生活中有一對2歲、4歲兒女的她透露，現在加入了許多媽媽群組，讓她時不時就會充滿焦慮，「會覺得我是不是要幫小朋友加強功課，但其實小孩沒錯，因為那些都是家長分享那種教育 方式所造成的焦慮」。

陳意涵難得演出母親的角色，問到會接演的原因？她先是感謝導演靳家驊與監製葉如芬，接著說道：「其實我很喜歡演反派，因為很好演，但這個角色就是可能身邊也有朋友的小孩有類似的狀況，會覺得說媽媽不一定要有既定印象，這沒有對錯的，一定都還是愛小孩的，每個人都有很多很辛苦的地方，在當下可能會有很多不認同，但這會不會只是一種想讓生活好過點的決定。」

至於為什麼會找上陳意涵，陳意涵說：「我有問導演，她說我演這種母親的話應該不會被討厭，但我剛剛看完電影，覺得我好討厭。」靳家驊導演補充說：「我喜歡她那種很率真的狀態，她當時來聊戲時也是素顏，搭公車，背著一個小袋子就來了，我覺得那個率真的狀態很好，而且聊到孩子她給了『可惡』兩個字，我們就決定是她了」。

林品彤此次飾演過動症的女孩小曉，讓她一舉成為以最小年紀角逐影后的演員，她感到很幸運，也聊到本身個性話少害羞，所以要演出跟自己南轅北轍個性的角色做了很多功課，導演也透露其中一場失控暴怒、摔桌子的戲拍比較久，因為對林品彤很困難。而在戲中她被同學欺負，她坦言真實生活也有類似遭遇，但她不會理會。

陳意涵透露在片場和林品彤真的有幾次拍到有火，每當林品彤拍完一場戲，看起來很不開心時，陳意涵就會主動帶著林品彤走一走，導演形容就像母貓帶著小貓般。