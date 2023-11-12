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林依晨、周渝民現身南投 吸上千信眾圍觀

記者黃保慧／即時報導
導演黃文英(左起)、林依晨、周渝民重回受天宮拍攝地，吸上千信眾圍觀。（甲上娛樂提供）
導演黃文英(左起)、林依晨、周渝民重回受天宮拍攝地，吸上千信眾圍觀。（甲上娛樂提供）

台灣演員周渝民、林依晨主演的「車頂上的玄天上帝」獲選為2023金馬影展開幕片，同時也是第一部在松柏嶺受天宮進香期取景的電影，在正式上映前，導演黃文英12日偕主演現身當初拍攝割香重頭戲的松柏嶺受天宮，記者會上擠爆上千人駐足圍觀盛況空前！

林依晨和周渝民相隔1年再次來到受天宮，當時拍戲回憶瞬間湧現，林依晨表示那場自己與阿公的對望凝視戲，真的非常令人感動，飾演阿公的周渝民在片中頂著特化老妝、置身鞭炮當中，他笑說：「大家大概覺得這個時髦阿公很不怕鞭炮，可能有神力吧？是很特別的經驗。」導演透露去年電影開拍前，曾向玄天上帝許願祈求，如今作品完成即將上映，特地前來還願答謝神明冥冥之中的庇佑。

周渝民為扮演經歷歲月更迭的阿公「日興」，每次正式拍攝前必須至少花費3.5小時進行特化老妝，並將頭髮染白。周渝民12日出席南投首映記者會，一登場就開玩笑說：「這是我第一次用真實的面容來到這裡，因為上次是阿公的面貌。」周渝民頂著密不透風的特化妝在烈日下汗流不止，卻從不喊苦，敬業精神令人佩服，對此他表示由於畫特化老妝相當耗時，他往往閉著眼睛告訴自己不要睡著，風趣說：「怕睡著打呼就不好意思了。」對周渝民來說，每當要進入一個角色，都需要透過小開關來說服自己進入角色，特別是這次同時分飾兩個角色，「比方說我把阿公角色的開關設在剃了平頭之後跟每天化妝的時刻，可以讓我沉浸在個人世界裡，告訴我自己要準備好。」

導演以英文片名「Be with Me」來呼應道：「Be with me其實就是一種陪伴，我們每個人的一生其實都有許多人的庇蔭，一定會有影響你一生很重要的人，而人生短暫，能陪伴的時間有限，但是家族的信仰跟香火的傳承及對生活的信念，這種精神上的力量一定能陪伴你走過更長遠的路，希望大家來看這部電影，遇見更好的自己。」電影11月17日全台上映。

林依晨、周渝民重回受天宮拍攝地，吸上千信眾圍觀。（甲上娛樂提供）
林依晨、周渝民重回受天宮拍攝地，吸上千信眾圍觀。（甲上娛樂提供）
林依晨、周渝民重回受天宮拍攝地，吸上千信眾圍觀。（甲上娛樂提供）
林依晨、周渝民重回受天宮拍攝地，吸上千信眾圍觀。（甲上娛樂提供）

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