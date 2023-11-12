韋禮安罕見放閃老婆 突自曝「一言難盡」

台灣歌手韋禮安在台上大方唱老婆點的歌。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣歌手韋禮安成為人夫後首開唱，換了新身分後偶包慢慢放下，在台上大方唱老婆點的歌，還回點給她傳情意；和嘉賓動力火車合組「動力火鳥」，被尤秋興笑稱號「沒什麼特別的」，他竟反虧大前輩「要加油喔」。

「如果可以，我想和你明天再見again」是去年同系列演唱會的返場，韋禮安一開場就喊：「I am back here again，感謝大家連續2年願意和我在小巨蛋相見。」雖然演唱會強撞國際天團Coldplay高雄開唱，他笑說：「非常謝謝你們今晚選擇了我，雖然如果有得選，我也想去看Coldplay。」成為人夫的這一年，他似乎卡在低潮，「不知道大家過去一年過得怎麼樣，我是一言難盡，有朋友說我很多代言、很順，但我剛好在經歷一些課題，快樂真的是比較出來的。」

傾吐自身狀態的他，情緒很快被一系列快歌帶開，「女孩」、「芭樂歌」等，在唱到「背叛情歌」時，原唱動力火車從韋禮安身後一左一右登場，雙方緣分匪淺，他們一起錄製過Podcast，也分別翻唱過對方的歌曲，也曾邀彼此擔任演唱會嘉賓，不過各自都忙而沒成功。

尤秋興大讚韋禮安有才華又有氣質，「會唱歌、寫歌，樂器也會，當然我們也會啦！」眾人笑翻，他繼續說：「我們一直在想他有一個一定不會，就是夜裡走在路上不會被車子撞到，我們就會，我們一定要露牙齒，才不會被撞。」大開自己膚色的玩笑。隨後雙方又合唱「我很好騙」，動力火車表示：「我們這次當嘉賓好輕鬆耶，都是唱我們的歌，不用練新歌！」

唱「記得回來」前，他感性說：「接下來這首歌是關於失去，這條路上，不斷在失去，從小喜歡的玩具、舊衣服舊東西，失去金錢，失去一段關係，失去一個重要的人，有時候會失去自己，我們終究會失去所有東西，透過創作才讓我們記得。」

韋禮安也自彈自唱「累」，甜蜜透露這首歌是太太指定曲目，而他也用「Cheap Love」一曲回應，表示雖然這是一首悲傷的情歌，但副歌歌詞能代表他們的相遇，他去年與圈外女友閃電結婚，向來對感情事超低調的他，罕見在演唱會對老婆大人放閃告白：「畢竟我的工作異於常人，她也有滿多要承受的壓力，在這邊要說老婆辛苦了。」在小巨蛋萬人面前大方放閃。