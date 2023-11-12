我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

劉品言大銀幕看自己床戲 羞喊尺度太大

記者陳建嘉／綜合報導
劉品言在「莎莉」演出為愛不顧一切的大齡女子。（記者沈昱嘉／攝影）
劉品言在「莎莉」演出為愛不顧一切的大齡女子。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣演員劉品言、林柏宏及李英宏主演「莎莉」日前出席金馬影展星光首映活動，劉品言在片中飾演為愛不顧一切的大齡女子，更有大尺度的親密床戲，秀出招牌的性感好身材，她提到與金馬影展的全場觀眾一起看自己演戲，感覺其實很可怕，「看到親密戲時，覺得整個人怎麼這麼大？真的很緊張。」

劉品言在片中飾演透過交友軟體認識法國帥哥，認識為愛飛出國的養雞戶，為此還特地素顏演出，就是為了精準詮釋角色，她回憶與這麼多雞一起相處，因此培養出感情，「我覺得牠們都好有靈性，每次進到雞舍，牠們的叫聲都像在跟我打招呼」，她另說之前在拍片前會先到雞舍學習所有的工作，印象最深的部分是帶著會反光的飾品，竟會被雞啄。

提到交友軟體，劉品言坦言曾用過朋友的照片申請交友軟體，但單純只是想看看別人的照片，「其實很多朋友在網路上都有不同身份，我就有一個女生朋友在網路上自稱『帥哥』，她覺得這樣才能夠認識到更多漂亮女生」。

日前在交友軟體上，出現一位自稱「紅樹林柏宏」的網友，因為極度充滿自信，搭訕女生時直呼自己像金城武、林柏宏而暴紅，林柏宏則笑說日前至少有80幾個朋友都會傳這條新聞給他，被問到這名網友本尊的照片到底跟他像不像，林柏宏大笑不多說。

林柏宏曾遇過自己照片被盜用到交友軟體，對方還自稱「紅樹林柏宏」。（記者沈昱嘉／攝...
林柏宏曾遇過自己照片被盜用到交友軟體，對方還自稱「紅樹林柏宏」。（記者沈昱嘉／攝影）

影展

上一則

白鹿新劇妝容俗豔 網酸皇后變成太后

下一則

戴假髮拍髮品廣告 楊紫挨轟造假

延伸閱讀

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
金馬60形象影片 22不同世代影帝影后翻玩經典

金馬60形象影片 22不同世代影帝影后翻玩經典
曾敬驊親熱賈靜雯 老公修杰楷超滿意

曾敬驊親熱賈靜雯 老公修杰楷超滿意
金馬60影片曝光 22位影帝后齊聚「5經典制服」再現

金馬60影片曝光 22位影帝后齊聚「5經典制服」再現

熱門新聞

梁朝偉得獎時，袁弘坐後排，再次命中。(取材自微博)

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

2023-11-04 20:15
章子怡(左)、汪峰證實離婚。（取材自微博）

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

2023-11-05 22:44
楊紫(右二)搭檔小8歲范丞丞(右一)，引發網友質疑「年齡差」太大。(取材自微博)

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

2023-11-05 20:31
小勞勃道尼的「鋼鐵人」已從漫威退場。（圖：迪士尼提供）

鋼鐵人、黑寡婦回歸「復仇者5」？漫威執行長首度回應

2023-11-08 21:57
「藍甲蟲」是DC英雄片重啟後還會由原演員飾演的舊英雄。(摘自IMDb)

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

2023-11-03 09:38
林心如胸前深V開到肚臍。(圖：Bella儂儂提供)

林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」

2023-11-06 22:24

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會