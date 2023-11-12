劉品言大銀幕看自己床戲 羞喊尺度太大

劉品言在「莎莉」演出為愛不顧一切的大齡女子。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣演員劉品言、林柏宏及李英宏主演「莎莉」日前出席金馬影展 星光首映活動，劉品言在片中飾演為愛不顧一切的大齡女子，更有大尺度的親密床戲，秀出招牌的性感好身材，她提到與金馬影展的全場觀眾一起看自己演戲，感覺其實很可怕，「看到親密戲時，覺得整個人怎麼這麼大？真的很緊張。」

劉品言在片中飾演透過交友軟體認識法國帥哥，認識為愛飛出國的養雞戶，為此還特地素顏演出，就是為了精準詮釋角色，她回憶與這麼多雞一起相處，因此培養出感情，「我覺得牠們都好有靈性，每次進到雞舍，牠們的叫聲都像在跟我打招呼」，她另說之前在拍片前會先到雞舍學習所有的工作，印象最深的部分是帶著會反光的飾品，竟會被雞啄。

提到交友軟體，劉品言坦言曾用過朋友的照片申請交友軟體，但單純只是想看看別人的照片，「其實很多朋友在網路上都有不同身份，我就有一個女生朋友在網路上自稱『帥哥』，她覺得這樣才能夠認識到更多漂亮女生」。