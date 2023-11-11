觀影說劇／遭狂粉綁架求婚 賴雅妍被送鑽戒嚇壞

賴雅妍在「沒有你依然燦爛」中遭狂粉綁架求婚。(圖：時創影業提供)

賴雅妍在「沒有你依然燦爛」中飾演過氣女星「孫敏敏」，遭瘋狂粉絲綁架求婚；戲外她透露自己的粉絲都很好，但也曾遇過有人表示，已經買好鑽戒準備要娶她了，她說：「不知是誰，也不敢收。」

賴雅妍此次在戲中和飾演企業家盧文正的庹宗華有段「格差戀」，兩人談起戀愛雖有不少逗趣互動，但劇情急轉直下，庹宗華因罹病，怕拖累賴雅妍而暗自想要分手。沒想到就在兩人相約要表白心情時，賴雅妍竟意外被綁架，嫌犯是迷戀她多年的瘋狂粉絲，為整部戲再掀波瀾。

賴雅妍在戲中受到粉絲驚嚇，戲外她慶幸自己的粉絲都很冷靜，她說：「我的粉絲都會給我非常非常多的驚喜，有的時候萬一有想不到事情，又希望有個創意的答案，我就在我的社群上發問，他們都會給我很有創意的答案。我會覺得太棒了。」

雖然曾經遇過狂粉向她表示已經跟家人說好要娶她，並準備好鑽戒，但出道多年的她仍感謝自己的粉絲都很理性，她透露自己常常素顏在路上被遇到，每次被問到「妳是賴雅妍嗎？」她都會對粉絲比出「噓」，粉絲就會默默飄走，讓她覺得很貼心。