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台灣藝人利菁RK手術失敗 視力只剩0.1 排隊等換角膜

記者葉君遠／綜合報導
利菁眼睛出狀況。（取材自臉書）
利菁眼睛出狀況。（取材自臉書）

台灣藝人利菁視力下滑至0.1，近年工作時連大字報都看不見，找醫生檢查才發現，20多年前開的近視手術有問題，加上近些年不斷點各種含胺的藥水，在角膜正中心處堆積，已造成嚴重不可逆的結果，她說：「醫生說，叫我去醫藥中心登記排配對，沒有其他辦法了。」

利菁說，20多年前，她算是第一批開近視手術的患者，當時那手術叫RK，包括張瓊姿等藝人都開過，這些年來，她都如常看電視、打電動，視力逐漸模糊後，她以為是近視、閃光加深，直到連工作時提醒關鍵字的大字報都看不清楚了，甚至出現夜盲現象，她才想到要去檢查。

她說，曾在新聞裡看到當年的RK手術是不好的手術，直到檢查時，發現視力只剩0.1，她才大呼不妙，「我主持還是可以，不至於全然瞎掉，但醫生說，這狀況會愈來愈糟，而且是不可逆的，只能去排隊做配對，所以我建議當年做過同樣手術的人，不要像我，買一堆眼藥水點，裡面含胺，全堆在角膜上，最後霧化」。

她淡然說，碰到了就只好面對，「我真的是運氣不好」。

從購物天后轉戰電視圈的利菁，以「麻辣天后宮」、「超級偶像」等節目，站穩主持一姐的地位，不過已鮮少出現螢光幕前的利菁，2019年卸下綜藝節目主持棒後，轉往大陸直播帶貨，之前她也坦言「主持節目八卦聽10幾年也會膩，我最開心的日子，還是以前賣鑽石的時候」。

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