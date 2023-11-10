「與惡2」卡司超強 周渝民、薛仕凌飆戲

「我們與惡的距離2」卡司曝光，由周渝民(中)主演。（記者杜沛學／攝影）

台灣大慕影藝9日在台北文創大樓舉辦聯合發布會，介紹年底即將開拍的2部新作品及未來計畫，並首度曝光重量級卡司，「我們與惡的距離2」將由周渝民、薛仕凌兩位金鐘視帝同台尬演技。

大慕影藝過往推出多部金獎作品，包括「我們與惡的距離」、「做工的人」、「人選之人─造浪者」，歷年來一共入圍 37項金鐘獎、獲得14項獎項肯定，並於2021年與文策院共同成立「大慕可可」。

周渝民在「與惡2」中挑戰飾演喪失妻兒的精神科醫生，薛仕凌演出地方立委，另外還有金馬女配謝欣穎詮釋命運坎坷的堅韌母親，金馬影后楊貴媚飾演議員、也是薛仕凌的媽媽，金鐘女配于子育則飾演公衛護士。劇中將跨度20年，周渝民開玩笑說要做眼尾拉提手術，主持人陳明珠說：「你是我20年前第一個追的偶像。」周渝民笑喊：「妳講了我也很難開心。」

「我們與惡的距離2」由公共電視和CATCHPLAY合資出品，延續第一季的主創班底，打造全新卡司、全新故事，將於今年12月正式開拍，記者會上更發布前置花絮，曝光金鐘編劇呂蒔媛歷經4年田調撰寫，故事時空在三個年代跨度穿梭，架構龐大複雜，涉及公衛、法律、政治、精神疾病等領域，讓導演林君陽坦言看完劇本第一反應是「好難」，「短期之內還沒有看到台灣有人這樣做過，這事情是很興奮的」。

「與惡2」將深入「社會安全網」、「國民法官」等議題，故事內容橫跨20年，呂蒔媛提到，由於田調過程中喜歡大量閱讀「判決書」，進而帶給她創作上的啟發，「看一個人的犯罪，不是只看他當下的過程，是要看他過去所有的生命歷程，那既然是這樣我們就一起回到20年前吧！」