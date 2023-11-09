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小S親熱吳慷仁 女兒質疑想搞外遇？

記者陳慧貞／綜合報導
小S徐熙娣(左）、吳慷仁搭檔演出「此時此刻」擦出火花。(記者李政龍／攝影)
小S徐熙娣(左）、吳慷仁搭檔演出「此時此刻」擦出火花。(記者李政龍／攝影)

小S徐熙娣、吳慷仁主演Netflix影集「此時此刻」，劇中兩人共患難欲抓姦各自的老公老婆，未料過程中雙方意外擦槍走火，一連上演兩場大尺度激情戲，小S出席記者會時，坦言接拍該劇先得到老公、公婆同意，但碰到小女兒許老三，竟直接遭到質疑：「妳是要搞外遇嗎？」笑稱因許老三不喜歡自己和別人太親熱，為此她還費了一番唇舌解釋。

「此時此刻」由總製作人戴天易領軍製作人張雅婷、修杰楷操刀，小S徐熙娣暌違七年再度演出戲劇，在單元「說好的輕井澤」中，她飾演為抓老公外遇，卻與小三丈夫不倫的女子，戲裡她和吳慷仁上演親大腿、抓胸床戰戲，還有辦公室窗邊跨腿激戰，大尺度激情戲拍得血脈賁張。提起這段，小S坦言拍攝前相當緊張害怕，「因為已經很久沒演戲了，還要演這麼大尺度的床戲，我很怕沒演好整個戲就歪掉。」吳慷仁也讚她「厲害、表現自然」，合作起來「很舒服」。

為了進入角色，小S暫時「拋夫棄女」獨自搬去飯店住10幾天，專心投入在角色中，連老公一度傳訊息問她何時回家？她也回：「不要吵，不要煩我！」就怕難回到角色。

「此時此刻」即將上架，是否推薦姊夫、姊姊一起看，小S表示，日前到大S家聚會，聊到演戲，大S只跟她說了一句話：「如果妳得金鐘獎女主角，我就去死，我才是演員耶！」她大笑回嘴：「妳自己不出來演戲，怪誰啊！」

小S 大S Netflix

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