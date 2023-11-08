葉全真自撞護欄 出外景受傷 工作全停擺

葉全真錄影發生自撞護欄意外，現在左手裹上石膏。（圖：鵲兒喜提供）

演員葉全真赴墾丁錄製「花甲少年趣旅行」實境節目，發生手臂骨折意外，當晚事發節目製作單位立即停機，迅速將葉全真送往恆春醫院先急診固定傷勢後，隔日清早葉全真於經紀公司陪同下趕回台北就醫，經診斷確認為「左手遠端橈骨骨折，合併移位，關節 面後仰」建議進行手術，目前已完成手術後再上石膏作固定處置，並安排後續治療中。

現在葉全真已出院，左手臂裹著石膏，所有雙手能做的事都變成單手做，嚴重影響生活起居，醫師叮囑石膏必須14天後才能拆除，之後要戴護具6周，還要復健。葉全真目前剛完成參與兩部電影演出，經紀公司預估接下來須取消及延遲2到3個月的演出工作，幫助葉全真順利恢復健康。

實境節目「花甲少年趣旅行」原訂11月1日到11月5日在屏東墾丁展開全新旅程錄製，邀請李銘順、葉全真以及蔡凡熙、雷嘉汭一同旅行，錄影第二天，4人到墾丁驅車享用晚餐途中，看到沿路有許多甩尾卡丁車場，一行人就臨時起意，相約一起感受飆速快感。在教練進行操作指導、講解安全注意事項及試駕後，在抵達終點前，葉全真已因注意到車體很輕容易飄移而放緩車速，卻因煞車無法完全停止而撞上護欄。葉全真事後表示「當時真的痛到無法說話，心裡不斷祈禱希望不要太嚴重，不要耽誤到後面行程。結果沒想到一切都是多想，沒有其他後面行程了。」