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葉全真自撞護欄 出外景受傷 工作全停擺

記者林怡秀／綜合報導
葉全真錄影發生自撞護欄意外，現在左手裹上石膏。（圖：鵲兒喜提供）
葉全真錄影發生自撞護欄意外，現在左手裹上石膏。（圖：鵲兒喜提供）

演員葉全真赴墾丁錄製「花甲少年趣旅行」實境節目，發生手臂骨折意外，當晚事發節目製作單位立即停機，迅速將葉全真送往恆春醫院先急診固定傷勢後，隔日清早葉全真於經紀公司陪同下趕回台北就醫，經診斷確認為「左手遠端橈骨骨折，合併移位，關節面後仰」建議進行手術，目前已完成手術後再上石膏作固定處置，並安排後續治療中。

現在葉全真已出院，左手臂裹著石膏，所有雙手能做的事都變成單手做，嚴重影響生活起居，醫師叮囑石膏必須14天後才能拆除，之後要戴護具6周，還要復健。葉全真目前剛完成參與兩部電影演出，經紀公司預估接下來須取消及延遲2到3個月的演出工作，幫助葉全真順利恢復健康。

實境節目「花甲少年趣旅行」原訂11月1日到11月5日在屏東墾丁展開全新旅程錄製，邀請李銘順、葉全真以及蔡凡熙、雷嘉汭一同旅行，錄影第二天，4人到墾丁驅車享用晚餐途中，看到沿路有許多甩尾卡丁車場，一行人就臨時起意，相約一起感受飆速快感。在教練進行操作指導、講解安全注意事項及試駕後，在抵達終點前，葉全真已因注意到車體很輕容易飄移而放緩車速，卻因煞車無法完全停止而撞上護欄。葉全真事後表示「當時真的痛到無法說話，心裡不斷祈禱希望不要太嚴重，不要耽誤到後面行程。結果沒想到一切都是多想，沒有其他後面行程了。」

製作單位表示「意外發生太突然，但節目組一切以葉子姐健康及治療為優先考量，當晚郭董立即找尋熟識醫療關係，請骨科主治醫師提供醫療建議讓葉子姐安心，並跟電視台達成共識，隔天一早安排讓葉子姐返回台北進行治療。」葉全真經紀公司鵲兒喜表示：「意外發生誰都不樂見，葉子姐當下受到了很大的驚嚇，手術順利完成葉子姐的心情也稍有平復下來。」而原隊旅伴們也在墾丁大街製作團服，心心念念幫葉全真製作一件，並親手寫上慰問卡片，已由製作人轉交給休養中的葉全真。

「花甲少年趣旅行」新一季找來(左起)李銘順、雷嘉汭、葉全真和蔡凡熙同組旅行。（圖...
「花甲少年趣旅行」新一季找來(左起)李銘順、雷嘉汭、葉全真和蔡凡熙同組旅行。（圖：映畫提供）

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