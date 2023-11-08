蔡岳勳驚傳婚變 傳與陸女星尚娜出雙入對

台灣導演蔡岳勳（左）疑似爆婚變，圖為他與妻子于小惠（右）與出席華語「深夜食堂」試片。（本報資料照片）

台灣知名導演蔡岳勳與妻子于小惠素來是演藝圈出了名的模範夫妻，夫唱婦隨締造出如「痞子英雄」經典劇作，但近年來傳出2人各過各的生活，疑似爆婚變，蔡岳勳長期在大陸發展，如今更盛傳與演出「七根心簡」的大陸26歲女星尚娜出雙入對，不過，蔡岳勳、于小惠對此尚未做出回應。

蔡岳勳與于小惠2000年結婚，當年2人才認識2個月即閃婚，于小惠更在年僅23歲，演藝事業正當起飛之際隨即步入婚姻，夫妻間還曾一度關係緊張，蔡岳勳在拍完「白色巨塔」後，兩人更形同分居，鬧到「只差簽字離婚」，在屢經修補關係、走過婚姻低谷後，才又攜手走下去。

未料夫妻婚姻走了23年，如今爆出疑似婚變，蔡岳勳近10年在大陸拍片，于小惠過去經常隨著導演丈夫的工作遷徙，曾坦白吐露心情：「我經常覺得委屈啊，沒有不委屈這回事。」也曾坦言希望自己的生活能有所改變、想找回自己。

據「鏡週刊」報導，蔡岳勳近來傳出與演出「七根心簡」的大陸女星尚娜出雙入對，和于小惠的婚姻爆婚變，不過雙方對此未做回應。

影視圈對於蔡岳勳與尚娜一事，幾乎圈內人盡皆知。據悉，尚娜畢業於北京 電影學院，演過古裝奇幻電影「伏妖‧誅魔鏡」與「變種人：幽靈戰姬」、「棺山古墓」等；雖然才26歲，但作品一部接著一部拍，代表她很懂得獲取資源，在「七根心簡」中，她飾演的項思蘭一角，比起主演的宋威龍、劉浩存等流量明星，就相對沒啥名氣。

尚娜的微博 粉絲不到5000人，如今跟台灣知名導演蔡岳勳出雙入對，也成了兩岸業界的話題人物。