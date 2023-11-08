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聽包小柏談喪女 李四端強忍淚水

記者林怡秀／綜合報導
李四端主持「大雲時堂」，把精華內容集結成書。（圖：MOMOTV提供）
李四端主持「大雲時堂」，把精華內容集結成書。（圖：MOMOTV提供）

李四端主持MOMOTV「大雲時堂」5年，將其中28場錄影集結成書，分為「做相信的事」及「做堅持的人」兩冊，他日前和媒體分享主持心得，坦言和包小柏的訪談讓他印象尤其深刻，包小柏在節目中吐露喪女之痛，他感嘆「彼此都身為人父，我也有個女兒，我雖然想哭，但我覺得我不需要哭，觀眾自己會感受得到。」

包小柏愛女包容因罹患罕見疾病，在21年年底過世，年僅22歲，讓包小柏哀痛欲絕，包小柏上「大雲時堂」接受李四端訪問，坦言曾消極到覺得人生意義蕩然無存，他還為愛女留了一頭長髮，身上則帶著女兒的骨灰項鍊，同樣有女兒的李四端說「一個父親看到20幾歲的女兒離開，任何一個父親都受不了，尤其是那麼近的距離聽他說那個過程，我的感受是很不一樣的。」他即使想哭，仍強忍住淚水，「我不需要哭，他也不需要哭，哭已經不是重點。」

李四端也分享他名字的由來，其實他原名叫「李子熹」，後來因為媽媽不喜歡，3歲才改名成「李四端」，「當時改名很麻煩，因為當時法律還滿嚴格，後來好像是找了關係才能改，是到高中爸媽告訴我，我才知道。」他小時候其實很討厭自己的名字，因為小學時課本很喜歡講「張三李四」，「講到李四全班就會大笑」，其實李四端這名字由師大國文系主任程發軔親自取名，「因為我排行老四，四端代表仁義禮智。」

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