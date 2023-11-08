詹雅雯自曝曾獲邀選副總統 「次數多到數不清」

詹雅雯樂觀面對病痛，為「春分」巡演露面宣傳。（記者沈昱嘉／攝影）

詹雅雯樂觀對抗病痛，腦動脈瘤歷經2次手術後神奇消失，日前舉辦「春分」巡演記者會，近日演員賴佩霞 以郭台銘 副手參選，而她向來樂心公益，是否曾獲邀加入政壇？詹雅雯說近20年來很多人對她感興趣，邀約次數算不出來，但均予以婉拒，甚至有人邀約她以副總統身分競選。

她直言這個祕密藏很久，首度表態：「我很驚訝，嚇到了！回覆對方說抬愛了、太看得起我了。」她認為該拒絕還是要拒絕，目前只想專注於唱歌，「因為靠著唱歌傳遞的力量，不小於政治人物。」她祝福好友于美人參選立委，卻因參與于美人敵手競選總部成立晚會傳出不合，她訝異表示：「怎麼會呢？我沒有替任何人站台，都是在音樂會時段演出，我是個歌手，任何邀約來了，OK就去表演。」

最新巡演名稱「春分」是她的人生體悟，想表達寒冬過後總會迎來春天，像自己罹患帕金森氏症期間正好遇到疫情 爆發，全世界陷入恐慌，自己同時失去希望，「我已經到了極端，找不到未來感，那刻生出勇氣，我才知道原來我還可以，既然我還可以，那大家就行，每個人都有發芽的那刻。」

至於現在身體狀況？她說：「Very good（非常好），我非常努力，我沒有放棄。」她休養期間勤於補充營養品，體重增加5公斤，對於歌迷擔心體力不支，她說：「我已經厭煩擔心這件事，現在的我非常好！」並靠「那又沒什麼」口號排除負能量，另她稱開唱不需經過醫師評估，「我非常相信我做得到，所以產生了勇氣，這個相信來自於歌迷給我的力量。」