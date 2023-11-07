林依晨談感情認「寧缺勿濫」周渝民不再激情 曝成熟的愛情觀

電影「車頂上的玄天上帝」由林依晨（左）、周渝民主演。(圖:甲上娛樂提供)

林依晨和周渝民在台片「車頂上的玄天上帝」有多場感情對手戲，兩人皆對角色與劇本很有共鳴，林依晨說自己跟角色的雷同之處是不願將就，抱持著「寧缺勿濫」的態度，周渝民也對片中成熟大人的愛情觀心有戚戚焉，「除了互相扶持與理解，更多的是成全。」

該片今曝光「愛情篇」花絮，林依晨聊到自己所飾演芙月的個性，跟她追求專業上的完美很有關係，所以她對審美、擇偶及生活中的選擇都是執拗的，「很難找到一個跟她心靈契合的人，不過一旦遇上了就會非常固執的選擇。」至於自己與芙月在價值觀及愛情觀的異同之處，林依晨感嘆道：「每個人的人生都很短暫，我跟芙月的想法比較接近，就是寧缺勿濫。」

聊到成熟大人的愛情觀，周渝民認為不再是年輕時的一見鍾情，也並非激情地開始或結束，「我覺得是互相扶持跟理解，一段成熟的關係裡面更多的是成全。對於春山來講，一個成熟的愛情觀是，我可以不理解你，但是我願意成全你，因為成全你之後，我心裡也釋懷了。」