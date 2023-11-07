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林依晨談感情認「寧缺勿濫」周渝民不再激情 曝成熟的愛情觀

記者陳建嘉／即時報導
電影「車頂上的玄天上帝」由林依晨（左）、周渝民主演。(圖:甲上娛樂提供)
電影「車頂上的玄天上帝」由林依晨（左）、周渝民主演。(圖:甲上娛樂提供)

林依晨和周渝民在台片「車頂上的玄天上帝」有多場感情對手戲，兩人皆對角色與劇本很有共鳴，林依晨說自己跟角色的雷同之處是不願將就，抱持著「寧缺勿濫」的態度，周渝民也對片中成熟大人的愛情觀心有戚戚焉，「除了互相扶持與理解，更多的是成全。」

該片今曝光「愛情篇」花絮，林依晨聊到自己所飾演芙月的個性，跟她追求專業上的完美很有關係，所以她對審美、擇偶及生活中的選擇都是執拗的，「很難找到一個跟她心靈契合的人，不過一旦遇上了就會非常固執的選擇。」至於自己與芙月在價值觀及愛情觀的異同之處，林依晨感嘆道：「每個人的人生都很短暫，我跟芙月的想法比較接近，就是寧缺勿濫。」

聊到成熟大人的愛情觀，周渝民認為不再是年輕時的一見鍾情，也並非激情地開始或結束，「我覺得是互相扶持跟理解，一段成熟的關係裡面更多的是成全。對於春山來講，一個成熟的愛情觀是，我可以不理解你，但是我願意成全你，因為成全你之後，我心裡也釋懷了。」

電影取材導演黃文英自身家庭記憶，述說一段關於嘉義老家橫跨三代的信仰傳承及藉由思念已逝阿公、追尋生命價值的故事，描述林依晨飾演的電影美術指導「芙月」執拗倔強，在情場、職場與家庭間擺盪，尋覓著一個遙寄遠方的解答，而她也在追尋情感的歷程中不知不覺成長，看見更好的自己。

阮經天（右）在「車頂上的玄天上帝」中積極追求林依晨。(圖:甲上娛樂提供)
阮經天（右）在「車頂上的玄天上帝」中積極追求林依晨。(圖:甲上娛樂提供)

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