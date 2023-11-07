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戒指臨時借用林志穎的 唐禹哲向女友求婚成功 感動的哭了

娛樂新聞組／綜合報導
唐禹哲向小13歲女友求婚成功。(取材自微博)
唐禹哲向小13歲女友求婚成功。(取材自微博)

陸綜「披荊斬棘」第3季5日錄製總決賽，傳出台灣藝人唐禹哲在現場向女友求婚成功，6日凌晨他也在微博發文證實這個喜訊，也謝謝同組的哥哥們給他這個驚喜。

唐禹哲2020年被拍到與小13歲的混血正妹蘇小軒約會，隨後就公開認愛，5日在錄製「披荊斬棘」總決賽時，女友也有到場加油助陣，據參加現場錄製的觀眾透露，唐禹哲在現場同組哥哥們的起哄下，向女友求婚，因為是臨時的起意，所以戒指還是先借用林志穎的，求完婚後連唐禹哲自己都感動哭了。

6日凌晨唐禹哲在微博發文感謝「就像哥哥們說的，人與人之間無論是相識的緣分，還是感情，都是在恰到好處之中發生的。雖然這個部分已經在我的的規畫之中了，但從來沒有想過，可以發生在今天這個這麼重要的日子、場合，也謝謝我虎組的兄弟們所有的哥哥們，為我安排了這個驚喜！擇日不如撞日，現在跟大家一同分享這個喜訊」，算是證實的求婚成功的喜訊。

唐禹哲與女友蘇小軒當初是在一個朋友的婚禮上認識，而據悉蘇小軒是和泰興業、大金空調集團董事千金，擔任模特兒的她曾在偶像劇「料理高校生」演出校花，也在「三明治女孩的逆襲」客串過。

39歲藝人唐禹哲演出「終極一班」打開知名度，擁有花美男外型的他，出道以來緋聞不斷，每拍一部戲都有新的緋聞對象，女神郭雪芙、李佳穎曾與他傳過緋聞。

緋聞 微博 林志穎

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