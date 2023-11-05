劉家昌再批章立衡 「子毒要吃父」 背後操弄甄珍奪產

劉家昌（左起）繼續發文攻擊甄珍與章立衡母子。（本報資料照片）

劉家昌 與前妻甄珍（本名章家珍）、兒子章立衡（原名劉子千）之間的衝突持續上演，繼之前在臉書上發文砲轟甄珍母子設計奪產，還稱甄珍在北京幫章立衡召妓，外界一片譁然。不過他還是不肯鬆手，最新長文轉而在微博 發出，還反問：「虎毒不食子，但子毒要吃父 怎麼辦？」批章立衡：「一個人前演好人的孽子，在背後掌控一切。」稱甄珍：「沒做過是，不懂物價，沒那麼多腦筋。」還要關注他的2300萬網友幫他一起監督中國政府。

在最新長文中，劉家昌提到江西建「華泉小城藝術村」與甄珍母子的一堆產權、金錢糾紛，稱她們涉及「偽造文書」等刑責，表示希望老天有眼，在他死前還他公道，措辭一如之前在臉書上的發文般強烈。

劉家昌最新微博全文

為了我的家醜，

在微博驚動了二千三百多萬網友，不好意思。

留言裡，有些人不太認識我。

我是個藝術工作者，

帶過的學生有。甄妮、鳳飛飛、鄧麗君、劉文正、林青霞 、費玉清等很多人。

最後在大陸收了姚貝娜為徒，

大家只看到港台歌手進大陸，大陸歌手很少走出去，

我把她推廣到海外，

港澳二場演唱會，廣受好評。為大陸爭光。

作曲有一簾幽夢、雲河、獨上西樓、在雨中、我是中國人、霧，等近三千首。

導演的影片，梅花，黃埔軍魂，都破過票房紀錄，得過很多獎。也是華人在兩岸三地，唯一得過像頂級的終身成就獎。

雖然工作有了成績，

但我不願接受媒體採訪，

因為我有一對不堪一提的家人 。我不善說謊，所以很少露面。

過了六十歲，回想，

這一切都是過眼雲煙。

來過世上一趟，

留下了什麼？

想起我作那首「街燈下」的歌詞 ，

街燈為誰明亮？

照亮誰的寂寞。

當我不再走過，

街燈也忘記了我。

我決定在造一個藝術村留下來

，讓全世界的中國音樂家和畫家，都能沒有顧慮的，做心靈上的工作。

港台土地太貴，買不起。

我選了江西龍虎山，

張天師煉丹的仙境，

造個華泉藝術小村。

四百多畝土地，

要建工作室、商業街、酒店、音樂廳、展示廳。

預估要投入五億人民幣。

要賣掉市值

約四億的昆山朋德酒店。

在香港 向邵逸夫夫人方姐，

借了五百萬美元開辦費。

十年前華泉入口的石碑上，

刻了感謝方姐的支助的故事。

在中國，

成立公司須要三個名字。

就像以往一樣，也登記了他們倆母子。

我一個人在荒郊野外開工了，

門前沒馬路 晚上沒電燈。

一天一天，一年一年。

走破了兩雙鞋 ，孤苦伶仃。

我有家人嗎？

從傷心到涼心，該做了斷了。

工程需要資金，

只好廉價以二億六仟萬人民幣 賣掉昆山酒店。

向往常一樣，

進了管帳的章家珍的帳戶。

我叫她先還掉方姐的債務，

方姐律師「杜律津」有詳細的紀錄。

回到香港，這對拿到錢的母子 ，原形畢露。態度惡劣的事事對抗我。

家裡呆不下去，回到龍虎山

我叫他把賣酒店的半數款項，匯到龍虎山繼續施工。

公司三個人的名字，

老的死了，留給誰繼承？

還要說嗎。

想不到，她不聽指揮，

一毛也不匯。

連好友龐美兒棒場，

買個小單位，

在香港付款給章家珍，

也不匯回公司，

私吞公款、套匯是刑事犯罪。

我們報警，公安以她人在香港為由，不予受理。

怕她的刑事犯罪，影響到公司 ，我把她名字拿掉。

沒有錢動不了，走投無路，

我把大兒子從美國叫回來。

幫我周轉，不能停工。

他周轉有限，

一大片框架，沒有窗門。

變成爛尾樓。

我想到台灣做公益最多的。

在中國捐贈4300所明德小學的王永慶先生家族。

去了台灣向他們報告我的構想。跑一年多。

他們決定不介入房地產部分，

只做公益和蓋配套設施。

派人來接了這遍爛尾。

花了五年多時間，

幫我完成了我夢想的作品

「華泉小村藝術城」

他們邀請了二十四國家頂級畫家。在世界畫牆主席監督下，

畫了近百幅，七百米世界最長的畫牆。

世界畫牆協會。

頒贈「世界畫都」獎牌給華泉。給世界自然遺產、道教發源地，龍虎山增添光彩。

小村有五個中外美術、陶瓷、中華文化博物館，

都是供免費參觀。

三條商業街及七十間畫家，

居住展示工作室。

全部免租，培養藝術家永續。

綜合學校，

已有很多國家的孩子來學習毛筆字、國油畫、陶瓷、武術等中華文化。

全國 5 G大會選在華泉辦。

可見其規模。

十年從未來過的章家珍母子，暗地跑來看近兩公里專案。

紅了眼，又要發大財了。

比我以前給的還多。

方姐過世沒多久，

帶著北京大律師，

暗地謊報公章遺失，

公安不經查證，竟發了新章。

原始的公章在公司，

有編號的。

他們暗地到工商局

一個辦事員也不經對證，

幫她把法人過到她名下。

疫情期間，我們回不去 。

這個公安又到公司，

抓了小會計，

把一些帳本拿走了。

交給了她們。

他們是什麼關係？

中國是法治國家嗎？

我一定追究到底。

也請關注我的兩千三百多萬綱友。幫我一起，監督政府。

盡國民的義務。

章家珍未做過事，也不懂物價

拿一根針當成棒球棒。

拿一張15年前五百萬美金匯款單。

從管財務的搖身一變，

變成老闆。

說這一切都是她的，

這點錢能造完華泉五百多個廁所，就不錯了。

我們公司占不到百分之二十公司還有債務。她自己掉進來了。

她說她委託我來管理。

我為什麼要替你管理？

我是你的部下嗎？

薪水多少？

我幹了15年180個月

加上董事們的薪水，

您說的五百萬還有剩嗎？

章家珍沒那麼多腦筋，

都是一個人前演好人的孽子，

在背後掌控一切。

中國有一句話，

虎毒不食子，

但子毒要吃父 怎麼辦？

我非常自責，

為了面子，我逃避。

在他16年求學期，

如果我勇敢的拆穿他從不上學的事，也許會改變。

只是為了怕丟臉，

也幫她們遮掩是助紂為虐，

今天兩個貪得無厭的人，

竟把做慈善公益的華泉。

給告了。

告他們爛尾買便宜了。

我還能沉默裝死嗎？

即對不起朋友了，

也對不起社會。

我決用我僅剩的幾年，

剷除這對沒有廉恥，目無法紀

的母子在社會橫行。

我附上幾張華泉小村的照片，請大家看看，這樣神聖有規模的專案。

能讓兩個貪得無厭的惡魔，

拿張區區五百萬，替我匯款的單據來鬧事嗎？

我說過你是家庭主婦，

從未做過一天事。

500萬哪來的？

交代一下吧。

兩週前法院判決，

她要還清公司債務。

等法院執行完畢，

我再回頭追究她們。

違造文書和套匯等刑事犯罪。

希望老天有眼，

在我死前還我個公道吧。