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具俊曄對大S的愛「全在日常細節裡」陳柏霖好羨慕

記者李姿瑩／台北即時報導
具俊曄(左)、陳柏霖出席「極島森林2」媒體特映記者會。（記者沈昱嘉／攝影）
具俊曄(左)、陳柏霖出席「極島森林2」媒體特映記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

陳柏霖主持的實境節目「極島森林2」請到具俊曄等豪華卡司助陣，日前他們在開播記者會上，分享如何從山林間得到療癒。而得到和具俊曄深度互動的陳柏霖，看到前輩在鏡頭前後無時無刻都惦記著大S，忍不住認了心生羨慕。

具俊曄接到「極島森林2」邀約時，大S馬上大推陳柏霖「又帥又善良」，相信兩人一定可以成為好友。果然他們一見如故，盡管語言不算通，具俊曄直接把陳柏霖當成弟弟照顧，陳柏霖受寵若驚深感幸福，兩人相處到最後已是無話不談。

雖然大S推薦具俊曄上節目，自己卻對戶外露營敬謝不敏。具俊曄透露，大S極度害怕昆蟲，尤其是蟑螂，所以他參與錄影後雖然也想帶愛妻同行，但實地勘查發現到處都是昆蟲，直覺不太適合。

「熙媛連聽到蟑字都受不了，如果看到蟑螂，可能會當場昏倒。」具俊曄笑說，雖然他們住在高樓層，但蚊蟲們還是會「搭電梯上來」，所以他在家負責殺蟲，絕不讓妻子受到驚嚇。其實他也討厭蟑螂，但為了大S，打蟑螂根本不算什麼。

具俊曄在南韓鮮少造訪山林，沒想到能在台灣進行森林療癒。當他看到有類似「夫妻木」的連理枝時，現場有感而發：「這兩棵樹就像我和熙媛，雖然看起來是分開的，但我們的根部緊緊相連。希望我跟熙媛也能跟這兩棵樹一樣，幸福地度過百年萬年就好了」。

陳柏霖也被具俊曄的深情感染，他受訪時提到，具俊曄還會不時揪他自拍，要傳給大S分享工作日常。這些舉動他都看在眼裡，忍不住脫口而出：「我很羨慕他們。」至於他對另一半是否也有這麼高度的分享欲，陳柏霖說：「我也會啊！嗯...會吧？」畢竟他還是習慣低調，不會考慮邀請女友上節目，兩人後續發展依舊是「順其自然」。

千千(左起)、韓勾ㄟ金針菇、陳柏霖、具俊曄出席「極島森林2」媒體特映記者會。（記...
千千(左起)、韓勾ㄟ金針菇、陳柏霖、具俊曄出席「極島森林2」媒體特映記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

具俊曄 大S 會考

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