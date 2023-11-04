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周渝民在家邋塌 女兒對花澤類無感

記者陳建嘉／綜合報導
周渝民(右)與妻子喻虹淵結婚已有8年。(取材自微博)
周渝民(右)與妻子喻虹淵結婚已有8年。(取材自微博)

周渝民在新片「車頂上的玄天上帝」挑戰演技，跨時代扮演林依晨的情人建築師「春山」，與她童年時期的阿公「日興」，有許多感人親情戲；他戲外寵愛7歲女兒，曾給女兒看自己的舊作，沒想到女兒對他飾演的「花澤類」相當無感，「她比較喜歡BLACKPINK」。

「車頂上」取材自導演黃文英的家族史，周渝民坦言，當初一拿到劇本時就很感動，而他一直堅信生活中的小舉動會對小孩造成一輩子的影響，「我現在每早6點就要起床，每天都睡不飽，但我和老婆都很享受上下車跟小孩打招呼說再見的時光」。

周渝民會拿自己舊作給女兒看，包括「流星花園」還有早期演出MV，結果女兒看了直皺眉頭，不相信這是爸爸，原來是因為他平時在家習慣蓄鬍、穿吊嘎走來走去，她寧願跟朋友練跳BLACKPINK的舞。至於女兒是否知道爸爸以前也是偶像男團？他笑回「我們以前不太像男團吧，很早就各自行動了」。

周渝民在片中飾演個性浪漫的建築師，與林依晨有多場感情戲，兩人早在21年前的MV「Make A Wish」就已合作，此次已充滿默契。他與結婚8年的老婆喻虹淵也相當甜蜜，不時準備小驚喜，像是送花、寫卡片，但他自認不注重儀式感，「我比較喜歡營造小驚喜，不一定要紀念日才能慶祝」。

周渝民(後)在「車頂上的玄天上帝」分飾兩角，要化老妝扮演阿公含飴弄孫。(圖：甲上...
周渝民(後)在「車頂上的玄天上帝」分飾兩角，要化老妝扮演阿公含飴弄孫。(圖：甲上提供)

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