7歲女兒對F4無感 周渝民嘆「她更愛BLACKPINK」

周渝民在「車頂上的玄天上帝」再度演技大突破。（甲上提供）

台灣男星「仔仔」周渝民在新片「車頂上的玄天上帝」挑戰演技，跨時代扮演林依晨的情人建築師「春山」與她童年時期的阿公「日興」，有許多感人親情戲，他戲外相當寵愛7歲女兒，曾給女兒看自己的舊作，沒想到女兒對他飾演的「花澤類」相當無感，「她比較喜歡BLACKPINK 」。

「車頂上」取材自導演黃文英的家族史，周渝民坦言當初一拿到劇本時就很感動，而他一直堅信生活中的小舉動，會對小孩造成一輩子的影響，「我現在每早6點就要起床，每天都睡不飽，但我和老婆都很享受上下車跟小孩打招呼說再見的時光」。隨著女兒越長越大，才了解爸爸是演員，有時女兒看他正在讀劇本，也會過來問是什麼故事，而他向女兒描述劇本的時候，也是父女互動的溫馨時光。

周渝民已開始拿自己舊作給女兒看，包括「流星花園」還有早期演出MV，結果女兒看了直皺眉頭，不相信這是爸爸，原來是因為他平時在家習慣蓄鬍、穿吊嘎走來走去，寧願跟朋友練跳BLACKPINK的舞，至於女兒是否知道爸爸以前也是偶像男團？他則笑回「我們以前不太像男團吧，而且很早就各自行動了」。

周渝民在片中飾演個性浪漫的建築師，與林依晨有深厚感情戲，兩人早在21年前的MV「Make A Wish」就已合作，此次更是充滿默契，他與結婚8年的老婆喻虹淵也相當甜蜜，不時準備小驚喜，像是送花、寫卡片，但他自認不注重儀式感，「我比較喜歡營造小驚喜，即使不是紀念日，我偶爾也想讓她開心」。