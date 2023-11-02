眾星悼金鐘導演陳慧翎 賈靜雯遺憾沒好好告別

賈靜雯(右)哀悼導演陳慧翎（左），遺憾沒能好好告別。（臉書截圖）

「媽！別鬧了」導演陳慧翎不敵癌症 病魔去世，這部劇也成為她的遺作，主演台灣女星賈靜雯正在大陸拍新戲，獲知震驚又難過，在限時動態上發文哀悼：「知道妳一直很努力又樂觀的面對自己身體的病痛…即使不舒服還是對創作有著堅持的執念…妳真的辛苦了，沒機會好好跟妳告別是我最大的遺憾，願妳化作天使 能輕盈自在的翱翔在那無病痛的世界…一路好走。」

曾莞婷也在社群以白字黑底表達心痛，她表示陳慧翎是她離開8點檔後第一個相信她，並給她機會的人，對她的離開表示萬分不捨。曾莞婷在「媽，別鬧了！」中有突破以往的演出，她在戲中飾演追愛自主性強的女性，片中有不少大尺度的演出，而陳慧翎當時就是她的慧眼，證明8點檔女神也可以有不同以往的演出。曾莞婷透過經紀人表示，她曾經跟謝瓊煖說，曾莞婷是她發掘出來的寶，她說：「謝謝你把我當成寶！無病無痛了，一路好走」。

曾莞婷(左)和賈靜雯一起演出「媽，別鬧了！」。（圖：Netflix提供）

陳慧翎曾五度獲金鐘獎肯定，她去年宣傳戲劇「媽，別鬧了！」時曾透露子宮頸癌復發，也在社群分享因化療而掉髮的光頭照，令人心疼。她今年9月Po跟吳建豪在病房的合照，如今天人永隔，吳建豪獲知噩耗非常難過。她執導的「那年，雨不停國」、「下一站幸福」、「你的孩子不是你的孩子」以及「媽，別鬧了」都是經典劇作。

吳建豪因演出「下一站，幸福」男主角，跟陳慧翎導演熟識而有好交情，未料痛失好友，吳建豪的經紀人表示：「慧翎是他的家人，他現在心情很糟。他需要時間和空間，我不想這時打擾他追問任何回應。」

陳慧翎(左)曾分享吳建豪探病合照。（取材自臉書）

陳慧翎執導的「那年，雨不停國」是簡嫚書出道代表作，獲知她病逝消息，簡嫚書感性發文：「又美又帥氣就是妳。妳的慧眼，豐富了我這13年的時光。是的妳引領，使我成為一位無時無刻都充滿感激之心的演員。2010年的3月的那場雨，至今仍滋潤著我的心。」