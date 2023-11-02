Selina曬全家福 戒指洩祕婚？她這麼說…

Selina(中)大方公開和男友、兒子的合照。（取材自臉書）

台灣藝人Selina 9月宣布順利產下兒子小腰果，日前她過42歲生日，大方Po出一家三口照片，直呼這是「愛的年紀」，她和另一半小徐手上的戒指引人注目，讓外界好奇兩人是否已登記結婚？

Selina上月31日滿42歲，她透露育兒生活幸福美滿，每天忙著照顧「小腰果」時間過超快，甚至到晚上睡前才發現一整天根本都沒時間滑手機。小徐一開始幫兒子換尿布被噴了滿身尿，現在也熟能生巧，Selina笑說：「目前為止我換的尿布在10片以內，大部分都還是把拔（小徐）在換。」

她生日當天分享「小腰果」正面照，肉嘟嘟的小臉超級可愛，「當了媽媽後變成神力女超人不怕痛，也不怕苦了，是愛。有了腰果就好像是全世界最富有，是愛。」她目前全心育兒，現身公眾的時間未定。唯一沒有停下的是每周的Podcast，她會和工作夥伴在家裡完成錄音。至於和小徐是否已經登記，Selina透過經紀人表示：「戒指是交往時就買的情侶戒，謝謝關心。」