視帝出道為賺零用錢 李銘順自爆「金錢是啟蒙老師」

溫昇豪（左起）、李銘順和鳳小岳日前上鏡電視「誰來演戲」。（圖：鏡電視提供）

演出「八尺門的辯護人」的李銘順、「華燈初上」的鳳小岳、「我們與惡的距離」的温昇豪三人精湛演技有目共睹，但三人當初出道的契機，全都是因為「錢」，日前鏡電視「誰來演戲之圓桌對談」邀請他們一同上節目聊聊熟男角色的魅力，温昇豪跟李銘順兩人坦言一開始當模特兒就是為了賺錢，李銘順甚至笑著說：「金錢是我的（演藝工作）啟蒙老師！」

來自馬來西亞的李銘順在2021年以「做工的人」拿下金鐘獎迷你劇集男主角，但原本李銘順根本沒有打算接演，李銘順說：「我還跟我經紀人說，我還沒有準備好演台語劇，結果他不死心，就叫我先看一下。」結果才讀了大綱，李銘順立刻點頭「我要接！給我一個（台語）老師在身邊」。

三人講到演戲，不約而同的認為，現在已經不是演，而是融入在角色中。温昇豪感性說：「我覺得我的工作就像是預習人生，預習生老病死、悲歡離合，也許我真的遇到的時候，不見得瀟灑的起來，但起碼我懂得換位。」

而鳳小岳提起「華燈初上」中的江瀚，「江瀚是一個孤兒，而我小時候也有類似的情況，就一個人突然被丟到一個地方，還去了少林寺練功夫」。鳳小岳淡淡的說，或許就是這樣的經歷，才能演活這個負心漢角色。