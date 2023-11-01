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「玄天上帝」導演 曝侯孝賢探班神救援

記者陳建嘉╱綜合報導
導演黃文英(右)邀來余靜萍擔綱攝影，為「車頂上的玄天上帝」拍攝絕美光影。(記者王聰賢／攝影)
導演黃文英(右)邀來余靜萍擔綱攝影，為「車頂上的玄天上帝」拍攝絕美光影。(記者王聰賢／攝影)

電影藝術指導出身的黃文英，首度執導浪漫電影「車頂上的玄天上帝」回顧自身家族史，請來恩師侯孝賢擔任全片監製；侯孝賢日前宣布罹患阿茲海默症退休，黃文英表示目前僅聯繫侯導的家人，「侯導對電影依舊很有熱情，去年探班還會提供一些建議，對我們幫助非常大」。

黃文英提到4月才與侯導通過電話，目前只希望侯導多多休息，「但我看他狀況都很好，很健康，還胖了一些」。

黃文英透露，去年有一段管罄唱歌的戲，侯導探班時發現管罄臉上的採光不足，讓一旁的黃文英、攝影師余靜萍立刻對此調正，證明侯導對於藝術的視角依舊敏銳。

「車頂上的玄天上帝」找來林依晨當女主角，黃文英笑稱其實從未看過林依晨過往作品，但一直覺得林依晨是都會女子的最佳代言人，「我在2000年初期常看到她獨自一人去光點戲院看藝術片，那時就覺得她很有藝術氣息，很美」。

余靜萍擔綱該片攝影，她的前妻盧凱彤是知名歌手，於五年前輕生離世，她也為此有過一段低潮挫折期，再提此事時，余靜萍顯得相當淡然，「人生就像台列車，有人上車，有人下車」。

黃文英畢業於清華大學中文系、美國匹茲堡大學戲劇製作碩士、卡內基美倫大學藝術碩士，，1994年受侯孝賢導演邀請返台參與製作「好男好女」，自此踏上電影美術生涯。

侯孝賢 退休 阿茲海默症

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