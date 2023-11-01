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方志友親密床戲 跟老公都沒做過

記者杜沛學╱綜合報導
方志友在「有生之年」演出親密床戲，坦言現實中跟老公都沒做過。(記者王聰賢／攝影)
方志友在「有生之年」演出親密床戲，坦言現實中跟老公都沒做過。(記者王聰賢／攝影)

女星方志友在「有生之年」中飾演鄭元暢的老婆，兩人很年輕時就奉子成婚，兒子上高中仍很恩愛；劇中一場鄭元暢跟方志友爭執後示好的床戲，親密上演搓腳，方志友坦言跟現實生活中的老公楊銘威都沒做過。

這場床戲是導演許肇任臨時加的，方志友笑說：「雖然覺得很突然，但也沒問題，反正我人妻大解放，做什麼都可以。」搓腳也是導演的想法，雖方志友自稱「大解放」，但「還是有害羞一下，想說要不要先洗個腳」。

而劇中有許多回憶戲，也為方志友飾演的「秀綾」增加許多角色背景，包括劇中設定她產後發胖，變胖畫面都是背影，原來都是由方志友的經紀人犧牲演出。方志友哀怨，導演根本將她本人的經歷加進角色中，因她懷第一胎時就胖20公斤，當媽後身材總是忽胖忽瘦，一直在跟體重奮戰。

不過方志友被好友柯震東打趣：「妳現在找到人生最大的減肥動力了。」便是她以電影「本日公休」入圍今年金馬獎最佳女配角獎，為美美走紅毯，近來嚴格鍛鍊體態。

楊銘威經常自稱是方志友的表演老師，如今入圍，方志友也說：「他確實給我很多『逆耳忠言』的指點。」兩人因拍戲結緣，交往時難道也會討論演技？方志友翻了個白眼說：「追我的時候當然不會啊，結婚之後就變了」。

入圍

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