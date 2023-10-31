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陳淑樺神隱後近況曝光 侯孝賢息影後街頭現身

娛樂新聞組／綜合報導
陳淑樺曾經唱紅不少金曲。（圖：滾石提供）
陳淑樺曾經唱紅不少金曲。（圖：滾石提供）

知名音樂人小蟲聯手周蕙、簡文彬合作「跨樂衛武營音樂會」，在售票記者會上，小蟲語帶保留稱是暖身之作，「明年會不會有一系列的演唱會，我只能給大家問號跟驚嘆號。」而他合作過的歌手不計其數，神隱25年的陳淑樺行蹤成謎，小蟲大方表示去年才見面，「我去她的生日趴，她狀況很好，我很開心。」

侯孝賢家人宣告他患阿茲海默症後，上街運動被偷拍。 (本報資料照片)
侯孝賢家人宣告他患阿茲海默症後，上街運動被偷拍。 (本報資料照片)

另據台灣媒體報導，侯孝賢日前被媒體披露患阿茲海默症後，竟然在台北街頭遭到偷拍。侯孝賢平日有到住家附近公園運動的習慣，照片中的侯孝賢穿著輕便服裝，手上拿著飲料，氣色看來不錯。

傳奇歌后陳淑樺神隱25年。 (本報資料照片)
傳奇歌后陳淑樺神隱25年。 (本報資料照片)

陳淑樺身為傳奇歌后，她退出歌壇後曾傳疑有失智症，面對大批歌迷敲碗她重返幕前，小蟲聞言表示：「愈敲她愈不願意出來，不要敲她就出來了。」

簡文彬(左起)、小蟲、周蕙出席跨樂衛武營音樂會售票記者會。(記者沈昱嘉／ 攝影)
簡文彬(左起)、小蟲、周蕙出席跨樂衛武營音樂會售票記者會。(記者沈昱嘉／ 攝影)

小蟲談及自己的40周年計畫，覺得順其自然，打趣稱自己太愛哭，像當任賢齊演唱會的嘉賓時，聽到全場大合唱立刻噴淚，「所以我不適合開演唱會，會很難看。」

豪爽的他更坦言不太缺錢，「版稅收入挺多的，我很知足，有想說弄一個基金會，以後我走了，有音樂天分的孩子可以從基金會拿錢。」

周蕙將在「跨樂衛武營音樂會」演繹小蟲的金曲，歌單特別挑選伊能靜「悲傷茱麗葉」，她解釋：「少女時期必聽的歌，沒唱到會很遺憾。」

侯孝賢 阿茲海默症

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