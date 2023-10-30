我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不給糖就搗蛋」能玩到幾歲？ 青少年也想玩

地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

戲說從頭／被郭雪芙按摩起反應 男星認：身體起飛卻被迫降落

記者杜沛學／綜合報導
郭雪芙(右)與劉俊謙在「此時此刻-站一個晚上」中有許多大尺度戲碼演出。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）
郭雪芙(右)與劉俊謙在「此時此刻-站一個晚上」中有許多大尺度戲碼演出。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）

郭雪芙與香港演員劉俊謙在「此時此刻-站一個晚上」中，分別詮釋對生活失望的單親媽媽按摩師，以及極度渴望戀愛的聽障外送員，劇中有許多大尺度戲碼，兩人接受雜誌採訪時，劉俊謙坦言：「整齣戲裡我都保持在比較興奮的狀態。」

劇中劉俊謙被郭雪芙按摩，忍不住起生理反應，劉俊謙形容：「除了有養眼的大尺度畫面外，整齣戲裡我都保持在比較興奮的狀態，但同時又處在較多限制的環境裡面，不但要在劇中對雪芙有一種慾望幻想的戀愛渴望，又要呈現角色的單純直白，兩相矛盾之下是很內心糾結。」他賣關子自比，「可能就快要起飛了，但卻要跟自己說必需要降落。」

回想起初見郭雪芙的第一印象，劉俊謙形容：「本人真的很美，合作過後更覺得她是很直爽的女生，相處下來很舒服，對戲時有什麼意見都會跟我討論，平常也會聊聊天，加上我們都有養貓，就又有些共同話題，能跟她合作拍戲真的很開心。」

而郭雪芙對劉俊謙的第一印象卻是被嚇到，「開拍時我還不知道他在劇中飾演的角色，有設定是具有聽力障礙，因此言語講話要顯得較不流暢，那時聽俊謙說話的聲音狀況就已經是融入戲裡的樣子，才會心想原來他講話大舌頭不輪轉」。

後來郭雪芙才恍然大悟，劉俊謙是在揣摩角色的口語腔調，進而深感敬佩，大讚他時時刻刻都很認真，「和他對戲可以非常明顯感覺到他整個人已經是不自覺全然融入在劇戲角色呆呆的狀態，讓我常常很想問他：『你還好嗎？』不過相對地也讓我自然跟著一起投入在劇情情境中」。

提到自己的角色，郭雪芙則形容：「一個對生活失望的單親媽媽心境是很不同的，那時候把自己放進這個角色去體驗這樣的人生滋味，用自己的視角去看待，很寫實地感受到生活真的很不容易，演出時會有一種求助無門的無奈心酸感。」這是當初吸引她想挑戰接演的因素。

香港

上一則

被控嫖娼遭封殺2年「鋼琴王子」李雲迪澳洲復出、含淚奏蕭邦

下一則

黃心穎低調結婚 婚紗照遮肚疑「雙喜臨門」

延伸閱讀

被郭雪芙按摩起反應 香港男星認：整齣劇都興奮狀態

被郭雪芙按摩起反應 香港男星認：整齣劇都興奮狀態
按摩師性侵兩女客 店主盼百萬和解

按摩師性侵兩女客 店主盼百萬和解
迪麗熱巴被邪惡視角偷拍 傲人身材養眼

迪麗熱巴被邪惡視角偷拍 傲人身材養眼
LOEWE 2024春夏女裝 回歸實穿、曲線修長

LOEWE 2024春夏女裝 回歸實穿、曲線修長

熱門新聞

章子怡（右二）被狗仔爆料已與汪峰（左）離婚。(取材自微博)

狗仔爆料是真的 章子怡、汪峰宣布離婚：讓彼此更好成長

2023-10-23 03:50
許瑋甯(左)與外公過去的合照。圖／截圖自IG

金鐘視后獎座獻外公願望成真 祖孫「典禮上相見」了

2023-10-25 13:46
湯姆克魯斯太貴所以演不成「鋼鐵人」。（路透資料照片）

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

2023-10-28 14:56
馬修派瑞身亡。(路透)

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

2023-10-28 21:15
「捍衛戰士：獨行俠」近期開始被嚴厲批評。圖／摘自imdb

負評出現 「捍衛戰士2」其實沒有大家說的那麼好？

2023-10-22 15:24
章子怡(左)2004年被拍到熱吻霍啟山。（取材自微博）

章子怡離婚後 昔與富三代熱吻畫面瘋傳 網敲碗喊復合

2023-10-24 21:06

超人氣

更多 >
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤
章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了
同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅