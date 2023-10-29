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草蜢攻高雄巨蛋 上萬名粉絲大應援

記者梅衍儂／綜合報導
草蜢首度在高雄巨蛋開唱。（圖：開麗娛樂提供）
草蜢首度在高雄巨蛋開唱。（圖：開麗娛樂提供）

香港唱跳天團「草蜢」出道38年，日前首度到高雄巨蛋開唱，三人身穿亮片水鑽藍黑色華服，接連嗨唱「Lonely」、「好戲在後頭」、「失戀陣線聯盟」和「限時專送ABC」等金曲，現場1萬名粉絲準備了驚喜應援，讓草蜢開心又感動。

草蜢是首組站上高雄巨蛋的香港組合，蔡一智、蔡一傑、蘇志威三人在演唱會開始前兩天就提早到台灣備戰，抵達機場時吸引大批粉絲熱情接機，適逢萬聖節，粉絲還變裝迎接草蜢，三人親切替歌迷簽名、合照，相當親民。

此次高雄場演唱會草蜢下足重本，以16公尺高的LED造型螢幕，搭配燈光、雷射、升降等設計，呈現華麗繽紛的聲光舞台效果，內容長達3小時、40首曲目，三人換5套舞台服，帶給歌迷視覺、聽覺雙重享受。蔡一智嘴甜說：「今天不是草蜢演唱會，是草蜢跟大家的家庭聚會，草蜢的家人都到了。」蔡一傑回憶：「很久沒見到大家，上次在高雄開演唱會30年前，很榮幸草蜢是第一個在高雄巨蛋開唱的香港組合。」

此外，草蜢也帶來高雄場專屬曲目「Ba Ba Ba」、「飛躍千個夢」等曲，而大家熟悉的「忘情森巴舞」音樂一下，瞬間炒熱全場，歌迷跟著草蜢忘情合唱、搖擺，將現場打造成大型舞池。

草蜢最後也帶來超級金曲「寶貝對不起」。當天陳美鳳、向娃、張瓊姿、李明依、紀寶如、劉福助、邱瓈寬都到場，劉福助還一度因玩手機錯過搭高鐵，跟他約好要一起下高雄的陳美鳳被嚇到。

陳美鳳(左起)、向娃、張瓊姿、李明依、紀寶如和劉福助都到場欣賞。（圖：開麗娛樂提...
陳美鳳(左起)、向娃、張瓊姿、李明依、紀寶如和劉福助都到場欣賞。（圖：開麗娛樂提供）

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