陳意涵首次演媽 過來人心情入戲

陳意涵以電影新作「小曉」三度叩關金馬獎最佳女配角。（圖：CATCHPLAY提供）

台灣女星陳意涵以電影新作「小曉」三度叩關金馬獎最佳女配角，首次演出媽媽就獲得極高評價，身為母親的矛盾與掙扎，她詮釋得淋漓盡致，她說：「我為這個角色注入了自己的人生經驗，在當媽媽之後，我的確常常思考『自己是不是不見了。』」

陳意涵回想到當初與「小曉」導演靳家驊第一次見面，一句「可惡」竟成為她演出這個角色的關鍵，陳意涵說：「導演一見面就說我三歲的孩子很可愛，我秒回『是可惡』，他立刻就抓到了我那種媽媽對小孩又愛又『氣』的矛盾心態，跟電影中的薇芳有著同樣的糾結。」導演說：『因為電影『小曉』中設定的媽媽，就是這樣，覺得自己的孩子又可愛又可惡。因為愛，往往就是這樣純粹又複雜。」

已有兩個寶貝的陳意涵大呼「真實人生比演戲難多了」，從「閨密」裡的恣意少女，蛻變為「小曉」中的矛盾母親，大銀幕上呈現的是陳意涵的轉變與成長，她說：「以往的角色，眼裡大部分只有自己，比較我行我素，但是在『小曉』中，演出的卻是一位失去自我、獨自面對小孩的媽媽，心裡總是藏著埋怨，為了小孩我必須放棄自己的夢想、為了小孩我不能如何如何，我相信這是每位母親都曾經在心中閃過的念頭。」

導演靳家驊表示：「『小曉』是一部處處從生活中擷取的原創作品，細膩之處在於每一個鋪陳、每一場事件與每一段轉折，都會讓觀眾覺得『對！我家就是這樣。』不論是父母或孩子，每個人都覺得自己像是受困在籠中的貓頭鷹，希望觀眾能透過『小曉』來更理解你身邊的人。」