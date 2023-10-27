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金馬60形象影片 22不同世代影帝影后翻玩經典

記者黃保慧／綜合報導
桂綸鎂「女朋友。男朋友」。（圖：金馬執委會提供）
桂綸鎂「女朋友。男朋友」。（圖：金馬執委會提供）

「金馬60形象影片」近日曝光，由「關於我和鬼變成家人的那件事」創下票房佳績的程偉豪執導，以「一起看電影」為拍攝靈感，邀集陳淑芳、張艾嘉、楊貴媚、黃秋生、李康生、張震、桂綸鎂、張孝全、柯震東、林柏宏、許光漢等22位橫跨不同世代的影帝影后、金馬得主以及影壇新星齊聚共創，重新進入曾經扮演過的經典角色。

張孝全「女朋友。男朋友」。（圖：金馬執委會提供）
張孝全「女朋友。男朋友」。（圖：金馬執委會提供）

在這支45秒的金馬60形象影片中，可見到演員們重現自己的電影角色造型，「陽光普照」許光漢、「返校」王淨、「那些年，我們一起追的女孩」柯震東、「我的少女時代」宋芸樺、「黑的教育」朱軒洋，都穿回制服，柯震東開心表示，「可以跟其他的華語經典角色在這部影片中相聚，是個很特別的體驗。重新進入曾經扮演過的角色，一開始穿上制服覺得有點尷尬，但看到大家都一起穿上制服，就好像顯得自己沒有那麼突兀了。」

柯震東「那些年，我們一起追的女孩」。（圖：金馬執委會提供）
柯震東「那些年，我們一起追的女孩」。（圖：金馬執委會提供）
許光漢「陽光普照」。（圖：金馬執委會提供）
許光漢「陽光普照」。（圖：金馬執委會提供）

這票學生搭上「消失的情人節」劉冠廷駕駛的公車，一旁還有「愛情萬歲」楊貴媚、「郊遊」李康生，以及「女朋友。男朋友」張孝全與桂綸鎂、「怪胎」林柏宏與謝欣穎這兩對銀幕搭檔。林柏宏分享當天重新穿上角色衣服心情，「有立刻進入角色的感覺，我覺得很想念，也對開場影片很期待，自己能夠參與形象影片很榮幸，也很開心『怪胎』這部電影被大家記得，看完影片又更期待金馬頒獎典禮了。」

宋芸樺「我的少女時代」。（圖：金馬執委會提供）
宋芸樺「我的少女時代」。（圖：金馬執委會提供）
黃秋生「白日青春」。（圖：金馬執委會提供）
黃秋生「白日青春」。（圖：金馬執委會提供）

影片中也打破地域限制齊聚，「緝魂」張震、「白日青春」黃秋生、「燈火闌珊」張艾嘉3位金馬帝后也驚喜現身。面對這項堪稱難度最高的年度影片，程偉豪導演表示拍完這部影片，最大的感受就是「我也要繼續拍下去！」

王淨「返校」。（圖：金馬執委會提供）
王淨「返校」。（圖：金馬執委會提供）
張震「緝魂」。（圖：金馬執委會提供）
張震「緝魂」。（圖：金馬執委會提供）

影片除了會在戲院播放，程偉豪也率領原班人馬演員，和四位神祕嘉賓，拍攝第60屆金馬獎頒獎典禮的開場影片，屆時將會揭曉金馬影后陳淑芳與眾家明星意想不到的對手戲。

陳淑芳「孤味」。（圖：金馬執委會提供）
陳淑芳「孤味」。（圖：金馬執委會提供）
林柏宏「怪胎」。（圖：金馬執委會提供）
林柏宏「怪胎」。（圖：金馬執委會提供）

黃秋生 許光漢 張艾嘉

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