曾敬驊親熱賈靜雯 老公修杰楷超滿意

張軒睿(左起)、曾敬驊、修杰楷、林柏宏、劉俊謙出席新戲媒體茶敘。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣愛情都會影集「此時此刻」製作人修杰楷日前帶領演員林柏宏、曾敬驊、張軒睿、劉俊謙出席媒體茶敘，曾敬驊和賈靜雯在劇中有性愛場面，修杰楷被問及是否有到現場盯場？他開玩笑說：「被交代那場戲不能去現場，所以特別訂了機票出國幾天。」

曾敬驊和賈靜雯共同主演的單元「真實故事改編」，戲中曾敬驊和賈靜雯大談姐弟戀，除了吻戲還有激情戲，賈靜雯只穿內褲入鏡，尺度超大，曾敬驊透露是第一次演出親密戲，甚至是雙方的第一場戲，坦言當時心情超緊張，「跟靜雯姐溝通很多次，後來我發現沒這麼難，第一次過了就知道往哪個方向。」至於是否有看「動作片」預習？曾敬驊笑說導演連奕琦有給他「怪怪的範本」，全靠自己內化，但最後成品修杰楷「超級滿意」。

「站一個晚上」單元中與郭雪芙一起挑戰高難度戀愛CP的劉俊謙，片中大露屁股，他笑說去年10月拍攝時天氣還很熱，但因為他露屁股很涼爽 ，拍戲感覺很好。片中他必須下體戴防護罩，怕穿幫要剃毛，笑說：「感覺刺刺的，犧牲很大，但對尺寸很滿意。」

林柏宏在戲裡享盡豔福，周旋在峮峮、LuLu（黃路梓茵）、陸夏之間，談到被峮峮主動進攻的一場吻戲，林柏宏害羞處在被動的狀態：「她對我有一個侵略性，拍攝之前她說她很緊張，我覺得沒有，她就是演一個主動的女生，所以在拍的時候，她真的很主動。」

張軒睿則跟楊銘威第一次合作就拍男男接吻戲，他透露之前很緊張但正式拍時還好，只是兩人在天台拍吻戲時天氣很熱，拍了至少10次，拍完兩人的人中都是汗。至於男人吻戲感覺有何不同？他笑說：「都是嘴唇，沒有差別。」