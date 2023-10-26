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劉家昌轟兒「不忠不孝、不知羞恥」 劉子千貼圖諷刺回應

噓！星聞／即時報導
劉家昌（左）曾氣指劉子千不夠格待在演藝圈。（本報資料照片）
劉家昌（左）曾氣指劉子千不夠格待在演藝圈。（本報資料照片）

台灣資深音樂人劉家昌昨天（台北時間26日）突然在微博發文，控訴甄珍、劉子千（改名為章立衡）母子聯手奪家產內幕，除了痛批甄珍外，還罵兒子劉子千「不忠不孝、不知羞恥」。

劉家昌昨天在微博發文，表示甄珍為了打離婚官司已經賣掉好幾戶房子，還批評兒子「沒做過一天事，每天跟母親找律師研究告父親爭財產」、「把鬥爭父親當成了職業，多可怕的教育 ！」；此外，他還控訴兒子被甄珍洗腦改名，他看到媒體報導才知曉，「世上有人會幹這種違反人倫的事，還有羞恥心嗎？」

最後，劉家昌更砲轟兒子：「不做事也不會賺錢！把我留給他的通通孝敬給律師，往後的日子怎麼過？希望他不要淪落街頭，能平安的活著就好。」

對此，劉子千當晚深夜在臉書發表一張貼圖，圖上寫著「我把牛牽來了，你繼續吹」，疑似隔空回應老爸的批評。

劉子千26日深夜在臉書發表一張貼圖，疑似隔空回應老爸的批評。（取材自劉子千臉書）
劉子千26日深夜在臉書發表一張貼圖，疑似隔空回應老爸的批評。（取材自劉子千臉書）

劉家昌微博內容，以下節錄提及劉子千的部分：

一個兒子，39歲的男人，沒做過一天事，每天跟母親找律師研究告父親爭財產。

台北、香港、北京，已經換了不少律師。把鬥爭父親當成了職業，多可怕的教育 ！

大家還記得當年劉子千在演藝圈，短短一月家喻戶曉，應該是前途無量。但在他母親百般挑撥洗腦，讓他改名換姓叫章立衡，我看到媒體才知道的。

世上有人會幹這種違反人倫的事，還有羞恥心嗎？

看到他在江西法院門前，一身臃腫的背影的照片，令人心酸。一個堂堂的男人，可以這樣不忠不孝、不知羞恥嗎？

還好他選擇不再姓劉，總算留了點面子

不做事也不會賺錢 把我留給他的 通通孝敬給律師，往後的日子怎麼過？希望他不要淪落街頭，能平安的活著就好。

微博 北京 劉家昌

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