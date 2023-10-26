我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

邵庭退出電商爆哭 新創選物社團

記者葉君遠／綜合報導
邵庭聊到救援動物，和自己放棄電商事業時，一度大哭。(記者葉君遠／攝影)
邵庭聊到救援動物，和自己放棄電商事業時，一度大哭。(記者葉君遠／攝影)

台灣女星邵庭六年前淡出演藝圈經營電商「POPOLA」，繳出年年營業額破1億元新台幣(約308萬美元)的成績，沒想到突然拋震撼彈全面退股，其中包括經營有成的「涮辛酸」火鍋。外人都不解原因，猜想是股東鬧翻或者是經營碰到瓶頸。她日前出席公視記者會，過程爆哭淚流不止，說人生想追求的東西不同了，「我和合夥人，是坐下來好好談，然後和平分手了」。

她退出的想法已經醞釀年餘，而今年7月時，她發現家附近的林森公園裡有大量流浪貓，於是花了一個月時間，每天晚上8點蹲點到凌晨，以誘捕的方式抓到14隻貓，「接著要結紮、安排送養，包括後續醫療，這都需要大量時間和金錢，我推掉很多工作，並決定退出原有事業」。

聊到貓，她哭到拿出毛巾狂擦眼淚，「有網友認為，是不是我電商不賺錢因此來割韭菜，但我想說的是，電商真的賺爆了。也有人認為我可以兩邊兼顧，但我想做的事，會讓夥伴非常吃力，也不可能拉他下來救援，這太不負責，說實話，要放下我一手創立的品牌和火鍋店，當然很捨不得，也不容易，連家人都來問我，是不是發生什麼事？現在經濟還過得去嗎？」

邵庭坦言，全面退出過去事業，每月少了六至七位數分潤。但她仍決定新創選物社團，前期以貓貓狗狗為主，「我還是得賣東西、要過生活，也不知道未來可以做到什麼程度，但以過去存的老本，還可以燒一陣子」。

她家中本來就有三犬六貓，再加上捕獲等著送養的14隻貓，開銷龐大，「我知道這理由很荒唐，一般人無法理解，這世上在不同的階段，發現想追求的東西不同了，對自己的認同和使命感對我來說很重要」。

邵庭聊到救援動物，和自己放棄電商事業時，一度大哭。(記者葉君遠／攝影)
邵庭聊到救援動物，和自己放棄電商事業時，一度大哭。(記者葉君遠／攝影)

電商

上一則

「少女時代」男星情斷大馬女星後爆新歡 約會長髮嫩妹

下一則

張庭、林瑞陽涉傳銷逆轉 法院撤銷全案「解封96套房產」

延伸閱讀

學好「沒錯的」、「要的呀」兩句話 直播捧哏就能月入8000元？

學好「沒錯的」、「要的呀」兩句話 直播捧哏就能月入8000元？
賣巴勒斯坦國旗、無以色列國旗 中國電商希音遭以民眾抵制

賣巴勒斯坦國旗、無以色列國旗 中國電商希音遭以民眾抵制
中國電商Shein賣以巴國旗大小眼 以色列民眾籲抵制

中國電商Shein賣以巴國旗大小眼 以色列民眾籲抵制
兩中資 境遇大不同：雅萬高鐵獲總統揭幕 TikTok在印尼踢鐵板

兩中資 境遇大不同：雅萬高鐵獲總統揭幕 TikTok在印尼踢鐵板

熱門新聞

章子怡（右二）被狗仔爆料已與汪峰（左）離婚。(取材自微博)

狗仔爆料是真的 章子怡、汪峰宣布離婚：讓彼此更好成長

2023-10-23 03:50
許瑋甯(左)與外公過去的合照。圖／截圖自IG

金鐘視后獎座獻外公願望成真 祖孫「典禮上相見」了

2023-10-25 13:46
「捍衛戰士：獨行俠」近期開始被嚴厲批評。圖／摘自imdb

負評出現 「捍衛戰士2」其實沒有大家說的那麼好？

2023-10-22 15:24
古力娜扎擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材。（取材自微博）

兩片布包不住… 「新疆維納斯」秀絕美胸型

2023-10-20 02:22
章子怡(左)2004年被拍到熱吻霍啟山。（取材自微博）

章子怡離婚後 昔與富三代熱吻畫面瘋傳 網敲碗喊復合

2023-10-24 21:06
林青霞教陳漫打乒乓球。（取材小紅書）

林青霞這也行…攬肩扶手教打乒乓球 姿勢很專業

2023-10-20 22:19

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人