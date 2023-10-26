邵庭退出電商爆哭 新創選物社團

邵庭聊到救援動物，和自己放棄電商事業時，一度大哭。(記者葉君遠／攝影)

台灣女星邵庭六年前淡出演藝圈經營電商 「POPOLA」，繳出年年營業額破1億元新台幣(約308萬美元)的成績，沒想到突然拋震撼彈全面退股，其中包括經營有成的「涮辛酸」火鍋。外人都不解原因，猜想是股東鬧翻或者是經營碰到瓶頸。她日前出席公視記者會，過程爆哭淚流不止，說人生想追求的東西不同了，「我和合夥人，是坐下來好好談，然後和平分手了」。

她退出的想法已經醞釀年餘，而今年7月時，她發現家附近的林森公園裡有大量流浪貓，於是花了一個月時間，每天晚上8點蹲點到凌晨，以誘捕的方式抓到14隻貓，「接著要結紮、安排送養，包括後續醫療，這都需要大量時間和金錢，我推掉很多工作，並決定退出原有事業」。

聊到貓，她哭到拿出毛巾狂擦眼淚，「有網友認為，是不是我電商不賺錢因此來割韭菜，但我想說的是，電商真的賺爆了。也有人認為我可以兩邊兼顧，但我想做的事，會讓夥伴非常吃力，也不可能拉他下來救援，這太不負責，說實話，要放下我一手創立的品牌和火鍋店，當然很捨不得，也不容易，連家人都來問我，是不是發生什麼事？現在經濟還過得去嗎？」

邵庭坦言，全面退出過去事業，每月少了六至七位數分潤。但她仍決定新創選物社團，前期以貓貓狗狗為主，「我還是得賣東西、要過生活，也不知道未來可以做到什麼程度，但以過去存的老本，還可以燒一陣子」。