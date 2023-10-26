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不忍了 劉家昌公開家務事 驚爆「甄珍母子奪產」內幕

噓！星聞／即時報導
劉家昌驚爆甄珍與劉子千奪家產內幕。（取材自微博）
劉家昌驚爆甄珍與劉子千奪家產內幕。（取材自微博）

甄珍（本名：章家珍）過去出面爆料與音樂人劉家昌的婚姻僅維持9年，在兒子劉子千（章立衡）1歲時就離婚，2018年更爆出爭產風波。事隔5年，劉家昌26日發文再度提起此事，特地發文怒批甄珍母子，引發外界譁然。

劉家昌今天上午突然在微博發文，透露近日剛接受攝護腺手術入院治療，在休息室時想起過去的家務事，坦言自己婚姻破碎只好認命，話鋒一轉並砲轟遭甄珍無情奪產，更罵兒子劉子千「不忠不孝、不知羞恥」。

劉家昌談起離婚官司，驚爆甄珍母子被北京律師欺騙，「付了幾次上千萬台幣的律師費，還要付我方一千萬的訴訟費。一審一審的敗訴，像撒錢到海裡，沒完沒了。章家珍跟你的律師商量打贏了才有律師費。他們會撒腿就跑了。」更虧說原以為自己賺的錢夠甄珍母子用一輩子，誰知他們為了打官司已經賣掉好幾戶房子來付律師費，「沒賺過錢的人不會心痛，可是我的心在泣血」，還批評兒子整天研究如何告父親、奪產等內容。

對於劉家昌的指控，甄珍與劉子千目前尚無回應。

劉家昌微博全文如下：

這是我第一次公開我的家務事。10月18號我住進長庚醫院，動了三個多小時的攝護腺手術，一切順利，向大家報平安。

一個80歲的老人，孤單的躺在恢復室，回想這一生，雖然切除了身體上的疼痛，但切不除心裡的創傷。

晚年婚姻失敗，家庭破碎，只好認命。希望一切平淡的過去吧！

一個惡魔分手後，糾纏我十幾年還不罷手被逼得要面對，就實話實說了。

章家珍(甄珍)，江西高院判決你敗訴書收到了吧。

不能拔腿跑人，法院會追究到底的。

中國人講究，家醜不外揚。尤其是做公眾人物，要自律自愛。

一生追求的，能做個有尊嚴的老師，最在乎被人尊敬的感覺。

藝術家講究的，是創作的成績，不是世俗的擁有。賺了錢都給家人，也是天經地義的事。

沒想到被寵壞的家人，貪得無厭。為了爭奪財產，買通媒體刊登昧著良心的謊言。 還請了北京大律師，謊報公章遺失，偽造的文書，硬走上法律途徑 。

大陸北京律師的惡劣聞名。 專走旁門左道。 打著北京的旗號到鄉下招搖撞騙。

章家珍母子，被這些律師保證他們會打贏，掉進去了。付了幾次上千萬台幣的律師費，還要付我方一千萬的訴訟費 。一審一審的敗訴，像撒錢到海裡，沒完沒了。 章家珍跟你的律師商量打贏了才有律師費。 他們會撒腿就跑了。

我八十歲了，生不帶來死不帶去，想最後幾年平淡的忍過去就算了。 沒想到這對母子，貪得無厭異想天開，在北京大律師中慫動下，竟把幫我的朋友跟恩人都告到法院去，讓做慈善公益的人不能正常運作。我還能袖手旁觀？

我的朋友和我們藝術村上百位藝術家，都憤憤不平。讓我站出來說出事實，讓成千上萬，愛戴我的歌迷粉絲，理解事實真相和我的為人。

幾個好朋友主動出錢幫我請了律師。

9月20號我跟美國律師、上海律師在龍虎山見了面。

美國律師讓我回想，有沒有為離婚去過法院？我沒進過法院，有看過離婚律師嗎？也沒見過。章家珍1987年跟誰離婚？我不知道。

律師說離婚是雙方的事，單方面絕對不會成立。美國律師說，你的前妻和家人被你寵壞了，他們太了解你，什麼都不在乎也不要。才造成她這樣大膽的玩你 ，但是她忘了，謊言過不了司法這一關。

章家珍所說的離婚之後，也以夫妻名義在美國報稅多年。稅局有完整資料，謊言只能說一個。離了還是沒離，為了要陷害人。 竟設計了30年，太陰險了。

章家珍2015年對媒體說 因為我賭的傾家蕩產，所以在 1987年早已跟我離婚了。

18年後2015年，當我提出要離婚。章家珍開始忘了有1987年假離婚的謊言

為了爭財產，她自已排財產分配的明細表給我 ，要我同意。單上有十二幢房屋，和賣掉崑山的飯店的現金。

土地賣了5千萬人民幣。飯店部兩億一千萬人民幣。 房產加現金，遠超過二十億台幣。

章家珍開給的條件，只給我香港海景別墅B座一戶和爛尾的龍虎山項目，現金只分給我百分之十，我不同意，他不簽離婚的。

我 當然不能同意，因為龍虎山需要大量資金。依法夫妻各半，我還能暫時應付一下，十分之一幾天就停工了。

本打算到香港家事法庭，依法判決，拿回到一半。 香港朋友都勸我們私下解決 ，千萬不能讓媒體張揚。

所以我選擇美國法庭，根據夫妻報稅的紀綠，拿回我的一半。

沒想到，章家珍親自飛到美國法院出庭，拿出一張30年前（1987年）跟我的離婚證明，我不在場

美國法官認同了 離婚成立

我就這樣。 死的不明不白，也沒有錢打官司。

章家珍這些海外的收入，從來沒向美國稅務局申報美國漏稅是要坐牢的。我的美國律師聽完，這種不合邏輯，離譜的判決 美國國稅局 十幾年的報稅紀錄當成廢紙嗎。 他忿忿不平。願意義務在美國，幫我查出真相。

我們的上海律師問我，香港雅景別墅B座，是方逸華女士用我劉家昌名字買的。 過戶手續是由方姐秘書Judy 經手辦理的。

方姐過世後，章家珍叫他的秘書陳淑蓉操作，在沒有我簽名之下竟把房子暗地賣掉，雖然方姐人不在了，但經手人 Judy還在。章家珍有向他們方姐家屬交待過嗎？

律師說，我的家人侵占別人財產是刑事犯罪，會判刑的。我說他們已不是我的家人，我管不了。

香港朋友，龐美兒買了我們龍虎山朋德公司房產。 在香港以港幣，支付給章家珍。 她也不匯回公司，是私吞公款、套匯，也是刑事犯罪。龐美兒願出庭作證。

我們律師團，決定即刻對章家珍起訴。依法找回公道。

想想我這一生賺給他們的，應該夠他們用一輩子，沒想到為了打官司，已賤賣掉了幾幢房子，孝敬那幾個北京大律師。沒賺過錢的人不會心痛，可是我的心在泣血，

一個兒子，39歲的男人，沒做過一天事，每天跟母親找律師研究告父親爭財產。

台北、香港、北京，已經換了不少律師。把鬥爭父親當成了職業，多可怕的教育 ！

大家還記得當年劉子千在演藝圈，短短一月家喻戶曉，應該是前途無量。但在他母親百般挑撥洗腦，讓他改名換姓叫章立衡，我看到媒體才知道的。

世上有人會幹這種違反人倫的事，還有羞恥心嗎？

看到他在江西法院門前，一身臃腫的背影的照片，令人心酸。一個堂堂的男人，可以這樣不忠不孝、不知羞恥嗎？

還好他選擇不再姓劉，總算留了點面子

不做事也不會賺錢 把我留給他的 通通孝敬給律師，往後的日子怎麼過？希望他不要淪落街頭，能平安的活著就好。

章家珍。 跟人家維持三十多年的婚姻。 離婚後競對媒體說：她心裡愛的是另一個男人，叫做謝賢。 要臉的人能說的出口嗎？

40年沒有演過一個鏡頭的明星，竟敢對著媒體說，財產都是他拍戲賺來的。

媒體也太善良了！競沒人追問她拍過那齣戲。才養成他，有恃無恐，信口開河，胡言亂語。今天我為了保護朋友不受傷害 。不得已站出來，拆穿一個人面獸心女人的謊言。我會堅持到最後一口氣，找回公道請大家耐心的等著看法院公正的判決吧！

劉家昌

媒體朋友幫她，樂觀其成。但要有邏輯要有依據。讓他知道什麼是對錯。

北京 香港 劉家昌

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