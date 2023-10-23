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金鐘話題延燒／丁強獲特別貢獻獎 湯志偉感謝提攜

記者陳慧貞／綜合報導
湯志偉(左)、王月擔任金鐘58頒獎人。(圖：三立提供)
湯志偉(左)、王月擔任金鐘58頒獎人。(圖：三立提供)

已故台灣資深演員丁強獲金鐘58特別貢獻獎，遺孀李璇日前在頒獎典禮上代領獎，並哽咽致詞：「我何其有幸當他的太太！」逼哭不少在場影視人與觀眾。當晚擔任頒獎人的演員湯志偉也罕見在臉書發文，提起與他口中「丁哥」緣份，令網友感嘆，「早幾年給獎就好了」。

童星出身的湯志偉，和丁強有多次合作緣份，他透露，九歲那年台視招考童星，現場擠滿近200多位小朋友和家長，孩子們見到如此場面，神情無助緊張和害怕，但有位叔叔總以輕柔聲音，請孩子做簡單表演，那位親切叔叔，正是當年台視當家小生丁強，也是招考童星的評委之一。

後來湯志偉順利考上童星踏入戲劇圈，他感謝丁強為自己開啟演藝之門，原本的「丁叔」，在他長大後，也改口叫「丁哥」。隨著幾次的合作，他和丁強之間有過許多美好時刻，包括當年好消息電視台製作迷你劇集「她的故事」，由湯志偉執導，邀來馬之秦與丁強演出。有兩大前輩跨刀，他壓力卻很大，沒想到合作過程，直脾氣的馬之秦出乎意料地配合、親切，原來是丁強特別跟她說：「不要給導演壓力，我們就好好幫他創作。」

湯志偉感念道：「這是丁哥，無私的提攜及鼓勵後輩，體諒並包容所有的不便，敬業和專業的工作態度，總以和悅的態口吻說：好啊，我們來試試看。」2020年的「腦波小姐」，是湯志偉與丁強最後一次合作，在他心目中，丁強一直是謙遜、溫和的長輩，從不抱怨也不怪責，「與他接觸如沐春風，如此的風範真是我們最好的榜樣，丁哥，謝謝您」。丁強於今年農曆年初六離世，享壽86歲。

李璇代先夫丁強領金鐘特別貢獻獎，神情哀戚。(記者王聰賢/攝影)
李璇代先夫丁強領金鐘特別貢獻獎，神情哀戚。(記者王聰賢/攝影)

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