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林青霞獲金馬終身成就獎 名導朱延平：第一高票當選

記者蘇詠智／即時報導
林青霞第一高票獲得第60屆金馬獎終身成就獎。(本報資料照片)
林青霞第一高票獲得第60屆金馬獎終身成就獎。(本報資料照片)

台灣資深名導朱延平與蔡允潔、郭鬼鬼、許薇安、張耘芝出席「SHOW 你的創意，詮釋中華文化」微電影頒獎典禮，力挺年輕人以創意呈現華人文化精髓，促進社會教化。朱延平提到電影基金會即將舉辦的60屆金馬獎典禮，透露終身成就獎得主林青霞、陳坤厚分別是表決票數的第1、2高票，且林青霞接獲喜訊立刻表示「一定來」。

下個月就要登場的「金馬60」頒獎典禮，朱延平坦言「終身成就獎」第一輪的最高票就是林青霞，之後委託與她交情極佳的資深媒體人高愛倫通知她將獲獎的消息，她非常開心，保證會返台領獎，成為典禮上最受期待的焦點之一。

除了將和林青霞在台重逢，朱延平也稱本次金馬的「電影大師課」陣容堅強、震撼全亞洲，其中」的北野武，不但演的好，導的也好。朱延平老友曾志偉早先來台動手術，他曾帶著寶島美食探病，結果手術後前兩天曾志偉不讓他去，怕他講笑話，聽了會笑到傷口痛。他直呼：「生活在現代很幸福，曾志偉的手術算是危險的，可是因為現在都是微創手術，因此復原很快，他才7天就出院了。」

朱延平新作「小子」預定明年春節上映，笑言以往每次生兒子新片就大賣，近來兩個兒子讓他連孫子孫女都有了，湊成一個「好」字，表示：「好加小子，就是好小子。」期待新片能夠像過去「好小子」一樣豐收。

華人

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