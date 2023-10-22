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金鐘迷你劇集男女配…黃迪揚哽咽謝妻 范瑞君不漲片酬

記者陳慧貞／綜合報導
范瑞君擊敗強勁對手奪下迷你劇集女配角獎。（記者王聰賢／攝影）
范瑞君擊敗強勁對手奪下迷你劇集女配角獎。（記者王聰賢／攝影）

第58屆金鐘獎戲劇類迷你劇集男女配角獎揭曉，黃迪揚、范瑞君分別以智能不足的孩子及外表看似堅強、內心卻無助的妻子角色奪獎，范瑞君更是一舉擊敗呼聲極高、以「人選之人-造浪者」入圍的對手賴佩霞，後台受訪時，她還大喊：「凍蒜啦！」

黃迪揚在「看海」中與陸弈靜飾演弱勢母子檔，天真爛漫的演法，詮釋智能障礙者真實樣貌；舞台劇演員出身的他，入行多年一直在表演路上默默耕耘，台上發表得獎感言時，他哽咽道：「希望還在這條路上努力的人，在還沒發光之前就能被看到，謝謝老婆，告訴我不要想做別的，好好做演員。」他更對製作單位喊話，「希望我們的生活可以過得更好，我是不錯的演員，請繼續找我演戲。」後台訪問時，被問獎金如何分配，他表示：「我會請大家吃飯，繳房租，帶老婆、小孩去吃好吃的。」

范瑞君後台受訪時表示，距離上一次得獎已是21年前的事，這次能打敗丁寧、賴佩霞、陳妤、蔡亘晏等強勁對手，她直呼：「除了感謝還是感謝！」更呼應如今正尋求連署參與2024大選的賴佩霞，范瑞君還喊一句：「凍蒜啦！」比起在戲劇中的苦情媽角色，范瑞君一襲低胸爆乳禮服，令人訝異身材超有料，被說有「開光」的感覺，她大樂：「所以以後要多請『長輩』出來，就是要打開，這樣就會得獎了！」也表示得獎後也不會漲片酬，期待下一個值得挑戰的角色。

黃迪揚以「看海」拿下迷你劇男配角獎。（記者王聰賢／攝影）
黃迪揚以「看海」拿下迷你劇男配角獎。（記者王聰賢／攝影）

賴佩霞 舞台劇 入圍

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