金鐘迷你劇集男女配…黃迪揚哽咽謝妻 范瑞君不漲片酬

范瑞君擊敗強勁對手奪下迷你劇集女配角獎。（記者王聰賢／攝影）

第58屆金鐘獎戲劇類迷你劇集男女配角獎揭曉，黃迪揚、范瑞君分別以智能不足的孩子及外表看似堅強、內心卻無助的妻子角色奪獎，范瑞君更是一舉擊敗呼聲極高、以「人選之人-造浪者」入圍 的對手賴佩霞 ，後台受訪時，她還大喊：「凍蒜啦！」

黃迪揚在「看海」中與陸弈靜飾演弱勢母子檔，天真爛漫的演法，詮釋智能障礙者真實樣貌；舞台劇 演員出身的他，入行多年一直在表演路上默默耕耘，台上發表得獎感言時，他哽咽道：「希望還在這條路上努力的人，在還沒發光之前就能被看到，謝謝老婆，告訴我不要想做別的，好好做演員。」他更對製作單位喊話，「希望我們的生活可以過得更好，我是不錯的演員，請繼續找我演戲。」後台訪問時，被問獎金如何分配，他表示：「我會請大家吃飯，繳房租，帶老婆、小孩去吃好吃的。」