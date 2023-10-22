金鐘擺烏龍 追思已故藝人 誤植照片挨轟
第58屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮落幕，但有眼尖網友發現追思影人片段疑似誤植照片，將已故藝人江長文的照片誤植成仍活著的導演游天龍。認為這個烏龍錯誤會嚇死，對雙方都很不尊重。
網友質疑，追思影片中，江長文的照片明明是導演游天龍，但游天龍仍活著，卻被誤植為過世，「如果是烏龍真的會嚇死，游導認識的親朋好友，真糟糕….唉。」認為對雙方都很不尊重。
不少認識游天龍的友人認出照片紛紛回應：「烏龍！」、「天啊！這是大阿哥游天龍！」 演員呂嘉興也留言：「我認識游天龍導演，他得甚麼獎？」後來發現是電視台誤植照片覺得不可思議，他說：「應該是搜尋出現導演的那張錯誤照片，金鐘奬工作人員就截圖引用了！真的是太誇張了」，有認識游導演的圈內資深工作人員回應：「企劃年輕人可能不認識，那些過影片的前輩難道沒有一個人認識嗎？傻眼」。認為這是犯了超大烏龍。
呂嘉興之後接受本報訪問時確認追思影片中的照片就是導演游天龍，他說：「我和鄭仲茵主演民視的『台灣奇案—冤沉大海』就是游天龍導演拍的，他還健在啦，猛一看嚇死人。」他說網上因為有將游天龍導演和江長文的照片放在一起，可能金鐘獎工作人員上網去抓江長文照片，剛好抓到錯誤截圖就用了。他表示之前拍戲還有跟游導演吃飯聚會，照片確認就是誤植。
對此，三立電視台發出聲明鄭重道歉。
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