我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘投入台總統大選之際 富士康在中多地企業傳遭查稅

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

金鐘慶功／「模仿犯」演員全槓龜 吳慷仁收邵雨薇安慰

記者陳慧貞／即時報導
「模仿犯」演員及團隊出席Netflix金鐘慶功宴。（記者沈昱嘉／攝影）
「模仿犯」演員及團隊出席Netflix金鐘慶功宴。（記者沈昱嘉／攝影）

第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮落幕，得獎結果幾家歡樂幾家愁，吳慷仁、姚淳耀憑藉夯劇「模仿犯」爭奪視帝，原本呼聲極高，最終雙雙鎩羽而歸，敗給「台灣犯罪故事—出軌」演出3集的薛仕凌，引發PTT網友討論聲浪，對此，吳慷仁在出席Netflix慶功宴時表示：「今年有人提出問題，相信金鐘獎明年會微調，一定朝好的方向走。」對於獎項結果，一切尊重評審。

金鐘獎頒發戲劇節目男主角獎項前，主持人鍾欣凌進行入圍者訪問橋段，突喊一句：「慷仁哥，你有外送！」，緊接著就有外送員跑進場遞了獎座空盒，還要他等一下上台自己把獎座放進盒中，未料最後獎落薛仕凌，引來網友留言：「慷仁只剩空盒」、「幹嘛給人家空盒啦」、「拿空盒真的哭」，事後吳慷仁稱，其實之前鍾欣凌就有跟他溝通過有此橋段，「我只怕我演不好，尷尬。」

「模仿犯」以17項風光入圍金鐘，最終斬獲最佳攝影、美術、人氣、節目創新獎等獎，演員獎項全槓龜，吳慷仁雖落馬，但女友邵雨薇隨後也給予安慰，還以他主演的「有生之年」台詞鼓勵：「讚讚讚，再加油。」胡瓜20日抱走最佳綜藝節目獎時的一席話：「常聽到別人問我，為何每年槓龜還要來，我們要尊重這個行業、尊重拍過的作品，不然別人也不會尊重我。」令吳慷仁特別有感，雖然自己槓龜，「人到才是最重要的，瓜哥講的我很感動，要尊重自己拍過的東西。」

姚淳耀是「模仿犯」中的大魔王，此次爭視帝失利，不少網友留言：「太可惜！」，慶功宴上，他幽默地先以英文再撂台語道「感謝」，心情是否失落？他笑說：「好像真的還好，有得獎就感謝，沒得獎也感恩。」，雖然奪獎失利，但老婆有安慰他，還告訴他上了「紅毯5帥」，稍稍沖淡了未能奪獎的失落感。

入圍 Netflix

上一則

李玟骨灰下葬 母痛訴Bruce「多年出軌、包小三」：CoCo多次提離婚

下一則

吳楚一直播爆猛料… 承認有私生子 曝陳牧馳在車上主動親他

延伸閱讀

金鐘慶功／許瑋甯甜洩邱澤「電話內容」 5字曝做人進度

金鐘慶功／許瑋甯甜洩邱澤「電話內容」 5字曝做人進度
金鐘慶功／蔡淑臻封后後台大哭 狹路相逢安心亞獻抱抱

金鐘慶功／蔡淑臻封后後台大哭 狹路相逢安心亞獻抱抱
金鐘慶功／薛仕凌頻得獎網友要挖他祖墳 他聽後這麼說

金鐘慶功／薛仕凌頻得獎網友要挖他祖墳 他聽後這麼說
金鐘典禮大烏龍 追思環節誤植仍活著的導演照片

金鐘典禮大烏龍 追思環節誤植仍活著的導演照片

熱門新聞

隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

2023-10-14 21:32
圖／翻攝自Weverse

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

2023-10-14 12:28
康凱(左)指控遭家暴2次。(記者李政龍／攝影)

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

2023-10-14 15:21
網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

2023-10-17 20:57
網友在小吃店遇到周潤發。（影片截圖）

黑衣男併桌用餐、自行收碗筷 網友一抬頭…影帝耶

2023-10-17 22:02
陳奕迅「FEAR AND DREAMS」世界巡演，圖為他在台北小巨蛋演出。（記者李政龍／攝影）

陳奕迅澳門開唱被嗆「講國語」怒回絕 引熱議

2023-10-14 16:27

超人氣

更多 >
別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白
林青霞這也行…攬肩扶手教打乒乓球 姿勢很專業

林青霞這也行…攬肩扶手教打乒乓球 姿勢很專業
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
參加前任婚禮 她突收到紅包「打開一看淚崩」：真的錯過了

參加前任婚禮 她突收到紅包「打開一看淚崩」：真的錯過了
華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助