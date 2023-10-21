金鐘慶功／「模仿犯」演員全槓龜 吳慷仁收邵雨薇安慰

「模仿犯」演員及團隊出席Netflix金鐘慶功宴。（記者沈昱嘉／攝影）

第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮落幕，得獎結果幾家歡樂幾家愁，吳慷仁、姚淳耀憑藉夯劇「模仿犯」爭奪視帝，原本呼聲極高，最終雙雙鎩羽而歸，敗給「台灣犯罪故事—出軌」演出3集的薛仕凌，引發PTT網友討論聲浪，對此，吳慷仁在出席Netflix 慶功宴時表示：「今年有人提出問題，相信金鐘獎明年會微調，一定朝好的方向走。」對於獎項結果，一切尊重評審。

金鐘獎頒發戲劇節目男主角獎項前，主持人鍾欣凌進行入圍 者訪問橋段，突喊一句：「慷仁哥，你有外送！」，緊接著就有外送員跑進場遞了獎座空盒，還要他等一下上台自己把獎座放進盒中，未料最後獎落薛仕凌，引來網友留言：「慷仁只剩空盒」、「幹嘛給人家空盒啦」、「拿空盒真的哭」，事後吳慷仁稱，其實之前鍾欣凌就有跟他溝通過有此橋段，「我只怕我演不好，尷尬。」

「模仿犯」以17項風光入圍金鐘，最終斬獲最佳攝影、美術、人氣、節目創新獎等獎，演員獎項全槓龜，吳慷仁雖落馬，但女友邵雨薇隨後也給予安慰，還以他主演的「有生之年」台詞鼓勵：「讚讚讚，再加油。」胡瓜20日抱走最佳綜藝節目獎時的一席話：「常聽到別人問我，為何每年槓龜還要來，我們要尊重這個行業、尊重拍過的作品，不然別人也不會尊重我。」令吳慷仁特別有感，雖然自己槓龜，「人到才是最重要的，瓜哥講的我很感動，要尊重自己拍過的東西。」

姚淳耀是「模仿犯」中的大魔王，此次爭視帝失利，不少網友留言：「太可惜！」，慶功宴上，他幽默地先以英文再撂台語道「感謝」，心情是否失落？他笑說：「好像真的還好，有得獎就感謝，沒得獎也感恩。」，雖然奪獎失利，但老婆有安慰他，還告訴他上了「紅毯5帥」，稍稍沖淡了未能奪獎的失落感。