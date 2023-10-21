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金鐘慶功／蔡淑臻封后後台大哭 狹路相逢安心亞獻抱抱

記者杜沛學／台北即時報導
蔡淑臻奪下金鐘視后。（記者吳致碩／攝影）
蔡淑臻奪下金鐘視后。（記者吳致碩／攝影）

蔡淑臻以「村裡來了個暴走女外科」奪金鐘58視后，她曾入圍過6次金鐘獎，戲劇類及迷你劇集類女主角獎就入圍過4次，3年前以「噬罪者」奪女配，但與視后寶座一直擦身而過，如今終於封后，她卻表現得很淡定，笑說：「因為我練習了很多次。」

蔡淑臻並表示：「沒刻意在等什麼，一直就是把戲拍好，有入圍是額外的收穫。」覺得享受拍戲的過程比較重要。她自己得獎時，上台看起來很淡定，但透露在後台得知導演得獎，「村」劇又拿下最佳戲劇節目最大獎，才感動爆哭。

安心亞在「牛車來去」的表現被評審主任委員唐美雲大讚，但最終仍在最後一輪敗北，她說：「有被稱讚就很開心了，獲得很大滿足感，我已經有努力了，心情就交給宇宙，當然會希望得，但沒有一定，我要學習的部分還是很多。」兩人在公廣集團慶功宴上相遇，還相互擁抱，兩人現也同在「開創者」劇組。

「村」劇拿下4項大獎，被問第二季進度，製作人表示，因第二季沒有原著小劉醫生的故事當基底，劇本要靠自己，找新的故事要花時間，比起被觀眾淡忘，更怕大家失望，比較希望好事多磨。

「牛車來去」演員安心亞(右起)、米可白、蔡昌憲出席公廣集團金鐘慶功宴。（記者吳致...
「牛車來去」演員安心亞(右起)、米可白、蔡昌憲出席公廣集團金鐘慶功宴。（記者吳致碩／攝影）

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