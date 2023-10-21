金鐘慶功／胡瓜同台熊霓 揭丁柔安缺席原因

胡瓜(前排中)走紅毯時，熊霓(背後穿紅裙者)緊跟其後，兩人大家不避諱。（本報記者／攝影）

台灣綜藝天王胡瓜和女星賴慧如、吳怡霈搭檔民視「最強綜藝秀」拿下今年綜藝金鐘「綜藝節目獎」，看點是，他和20歲緋聞 對象、啦啦隊女模熊霓大方走紅毯，而往年都會出現幫胡瓜打理造型、工作的元配丁柔安則全程未現場，他在慶功宴上解釋：「她今天出席家人告別式，就講到這裡，不要再講下去了」。

每年胡瓜參與金鐘，丁柔安必定愛相隨，瞻前顧後幫他打理一切，今年傳出胡瓜和班底熊霓傳戀情，雖遭當事人否認，而且今天胡瓜和熊霓還高調走紅毯，大家都好奇，丁柔安屆時態度，而胡瓜和熊走完到進入會場，果然都不見丁柔安，直到慶功宴，胡瓜才解釋，她家有喪，不克前來，也巧妙避開了3人同場的尷尬。

胡瓜(中)帶著賴慧如(左)、吳怡霈(右)一起慶功。（記者沈昱嘉／攝影）

慶功宴上，熊霓全程在場，但她知道記者想問什麼，要求經紀人謝絕訪問，默默坐在旁邊等胡瓜收工，而胡瓜受訪時被問到熊霓，也不願多做回應。

胡瓜出道40年，入圍 多次金鐘，個人獎拿到兩座，上一次得獎，是5年前「綜藝大集合」奪下「綜藝節目主持人獎」，這次雖是節目得獎，但他反而更開心，「因為這是對全體工作人員的努力最好的回報，而且當初做這個節目，除了辛苦，我跟製作人甚至一度壓力大到脖子都轉不動，慧如和怡霈都知道」。