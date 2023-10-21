金鐘插曲／劉品言突「失聲」 陳亞蘭神救援

陳亞蘭（左）與劉品言搭檔主持，表現稱職。（圖：三立提供）

陳亞蘭跟劉品言今年第一次主持金鐘獎，兩人使出渾身解數，網友評價卻褒貶不一，倒是星光大道 第一次嘗試分開訪問入圍 者，流暢度獲得不少肯定。

今年的金鐘獎做出不少創新嘗試，從星光大道開始就安排巴鈺和黃豪平分開訪問入圍者，等到最後一段才合體。巴鈺和黃豪平台風穩健、口條流利，各自發揮所長，黃豪平也再次被看好，接棒師父黃子佼 指日可待。

眾所期待的陳亞蘭和劉品言為了典禮主持橋段煞費苦心，陳亞蘭唱嘻哈串場，念到上氣不接下氣，但咬字和腔調充滿濃濃歌仔戲風格，被形容像是「歌仔嘻哈」。有網友不懂這段串場表演的用意，認為陳亞蘭服裝很像睡衣，嘻哈語速對她而言也有些吃力。

不過陳亞蘭薑是老的辣，當劉品言訪問益智及實境節目入圍主持人時，麥克風突然靜音，陳亞蘭急中生智，即興改戲站到劉品言旁邊，與她共用麥克風，不著痕跡地成功救場。

劉品言賣力展現身材優勢，故意穿著低胸禮服搖奶昔，意圖製造諧音趣味效果，可惜整體反應平平，不如陳亞蘭最後扮算命仙，用拿手台語點評入圍者面相。

而今年典禮3段表演分別找來告五人、阿跨面、潮州土狗、熊仔和玖壹壹，從台式嘻哈到實境秀元素一網打盡，尤其玖壹壹壓軸演出藏了不少彩蛋，還沒唱完就有觀眾等不及想再看一遍。

今年節目類頒獎典禮請到的頒獎人表現中規中矩，得獎者也沒有落落長的心得，比預計時間10點20分提早10分鐘落幕，成為歷年來罕見提早收工的一屆。