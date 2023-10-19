我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

王陽明擁蔡詩芸遊沖繩 夫妻重修舊好？

記者陳建嘉╱綜合報導
王陽明上個月被爆分居。(圖：DSQUARED2提供)
王陽明上個月被爆分居。(圖：DSQUARED2提供)

台灣藝人王陽明、蔡詩芸結婚八年，上個月被爆分居，不過近期被拍到一同出遊沖繩，蔡詩芸在音樂祭演唱完之後，不僅貼出表演照，也有與王陽明的擁抱合照，王陽明出席活動時大方承認，「我們一切以家人為重，我當然會支持她，她也會支持我，家人就是要互相支持」，似乎已經完全重修舊好。

王陽明提及先前去沖繩旅遊，說自己近期工作忙碌，忙到喘不過氣，好不容易能有空閒，就帶家人到處走走，為了配合女兒年紀還小，不能浮潛，所以夫妻就到處看看水族館、海邊，享受休閒時光。

他很自豪女兒有繼承父母親的水性，已經會換氣，會在家中浴缸游泳，讓王陽明相當驕傲；由於他的YouTube頻道觀看人數持續增加，被問是否要讓女兒亮相，他則笑說還是要保護一下隱私

王陽明與蔡詩芸結婚以來，不時在社群貼出放閃，但近來兩人已有四個月沒在社群同框互動，被懷疑感情生變。雖然兩人日前出席活動並未正面回應，不過近日全家人前往沖繩旅遊時，王陽明先曝光蔡詩芸與女兒的背影照，隨後蔡詩芸也曝光了王陽明與女兒的合照，一家三口看起來很融洽，如今也證實一家人目前關係良好。

蔡詩芸日前貼出與王陽明相擁合照。(Getty Images)
蔡詩芸日前貼出與王陽明相擁合照。(Getty Images)

隱私 YouTube

上一則

觀影說劇／「刀尖」諜對諜 揭塵封70年特工傳奇

下一則

「山寨鹿晗」帶貨半年賺3000萬被狂酸 發文連稱對不起

延伸閱讀

蔣中正日記／宛如一本「罵人大全」曝蔣易動怒又常後悔

蔣中正日記／宛如一本「罵人大全」曝蔣易動怒又常後悔
沖繩知事不批准美軍基地變更申請 沖繩900民眾集會力挺

沖繩知事不批准美軍基地變更申請 沖繩900民眾集會力挺
遭爆婚變分居 王陽明、蔡詩芸「1舉動」破除婚姻危機

遭爆婚變分居 王陽明、蔡詩芸「1舉動」破除婚姻危機
被問婚變 王陽明：給我們一點空間

被問婚變 王陽明：給我們一點空間

熱門新聞

隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

2023-10-14 21:32
圖／翻攝自Weverse

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

2023-10-14 12:28
康凱(左)指控遭家暴2次。(記者李政龍／攝影)

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

2023-10-14 15:21
高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

2023-10-10 09:00
網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

2023-10-17 20:57
陳奕迅「FEAR AND DREAMS」世界巡演，圖為他在台北小巨蛋演出。（記者李政龍／攝影）

陳奕迅澳門開唱被嗆「講國語」怒回絕 引熱議

2023-10-14 16:27

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」