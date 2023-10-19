王陽明擁蔡詩芸遊沖繩 夫妻重修舊好？

王陽明上個月被爆分居。(圖：DSQUARED2提供)

台灣藝人王陽明、蔡詩芸結婚八年，上個月被爆分居，不過近期被拍到一同出遊沖繩，蔡詩芸在音樂祭演唱完之後，不僅貼出表演照，也有與王陽明的擁抱合照，王陽明出席活動時大方承認，「我們一切以家人為重，我當然會支持她，她也會支持我，家人就是要互相支持」，似乎已經完全重修舊好。

王陽明提及先前去沖繩旅遊，說自己近期工作忙碌，忙到喘不過氣，好不容易能有空閒，就帶家人到處走走，為了配合女兒年紀還小，不能浮潛，所以夫妻就到處看看水族館、海邊，享受休閒時光。

他很自豪女兒有繼承父母親的水性，已經會換氣，會在家中浴缸游泳，讓王陽明相當驕傲；由於他的YouTube 頻道觀看人數持續增加，被問是否要讓女兒亮相，他則笑說還是要保護一下隱私 。