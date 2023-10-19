王陽明擁蔡詩芸遊沖繩 夫妻重修舊好？
台灣藝人王陽明、蔡詩芸結婚八年，上個月被爆分居，不過近期被拍到一同出遊沖繩，蔡詩芸在音樂祭演唱完之後，不僅貼出表演照，也有與王陽明的擁抱合照，王陽明出席活動時大方承認，「我們一切以家人為重，我當然會支持她，她也會支持我，家人就是要互相支持」，似乎已經完全重修舊好。
王陽明提及先前去沖繩旅遊，說自己近期工作忙碌，忙到喘不過氣，好不容易能有空閒，就帶家人到處走走，為了配合女兒年紀還小，不能浮潛，所以夫妻就到處看看水族館、海邊，享受休閒時光。
他很自豪女兒有繼承父母親的水性，已經會換氣，會在家中浴缸游泳，讓王陽明相當驕傲；由於他的YouTube頻道觀看人數持續增加，被問是否要讓女兒亮相，他則笑說還是要保護一下隱私。
王陽明與蔡詩芸結婚以來，不時在社群貼出放閃，但近來兩人已有四個月沒在社群同框互動，被懷疑感情生變。雖然兩人日前出席活動並未正面回應，不過近日全家人前往沖繩旅遊時，王陽明先曝光蔡詩芸與女兒的背影照，隨後蔡詩芸也曝光了王陽明與女兒的合照，一家三口看起來很融洽，如今也證實一家人目前關係良好。
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