王祖賢南京被偶遇 網驚：永遠的聶小倩

大陸網友分享偶遇王祖賢，表示「靜靜看著就很美好」。(取材自微博)

女星王祖賢退隱多年，偶爾會在社群透近照，女神狀況一直引起關注，近日陸網傳出有網友在南京偶遇王祖賢，並曬出直擊照，身材高䠷，依舊相當有氣質，網友直誇：「真的是永遠的聶小倩」。

陸網流傳網友偶遇王祖賢照片，該網友透露「座標南京」，他讚王祖賢很有氣質，拍下人群中照片，不過並未上前打擾，表示「靜靜的看著就很美好」。

曝光的照片中王祖賢戴著口罩 ，穿著T-shirt搭長裙，長髮飄飄，網友直呼「還是那麼好看」、「時光不敗美人」，直讚她狀態好好，是永遠的女神。

而有網友依照片分析王祖賢應是去江蘇南京牛首山，當地有佛教藝術殿堂之稱的「佛頂宮」。這趟旅遊也讓王祖賢真實身高曝光，在人群中非常顯眼，過去她官方報備身高就有173公分，可見所說不假。