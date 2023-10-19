王祖賢南京被偶遇 網驚：永遠的聶小倩
女星王祖賢退隱多年，偶爾會在社群透近照，女神狀況一直引起關注，近日陸網傳出有網友在南京偶遇王祖賢，並曬出直擊照，身材高䠷，依舊相當有氣質，網友直誇：「真的是永遠的聶小倩」。
陸網流傳網友偶遇王祖賢照片，該網友透露「座標南京」，他讚王祖賢很有氣質，拍下人群中照片，不過並未上前打擾，表示「靜靜的看著就很美好」。
曝光的照片中王祖賢戴著口罩，穿著T-shirt搭長裙，長髮飄飄，網友直呼「還是那麼好看」、「時光不敗美人」，直讚她狀態好好，是永遠的女神。
而有網友依照片分析王祖賢應是去江蘇南京牛首山，當地有佛教藝術殿堂之稱的「佛頂宮」。這趟旅遊也讓王祖賢真實身高曝光，在人群中非常顯眼，過去她官方報備身高就有173公分，可見所說不假。
王祖賢在就讀台灣國光藝校時被挖掘出道，而她代表作包含電影「倩女幽魂」系列、「賭神」、「城市獵人」等，而她在2004年演出「美麗上海」後，就宣告息影離開演藝圈。曾有媒體問是否有意回演藝圈？王祖賢當時表示，接下來的人生計畫就是在加拿大學佛並陪伴家人，「我已經把最好的留給觀眾及關心我的人，這樣就足夠了，那段時間我盡力了」。外傳她在當地有交新男友，王祖賢說自己此時緣分「都了了」，言下之意不再有談戀愛的願望。
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