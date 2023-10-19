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北野武、李滄東、妻夫木聰開講 金馬60大師課超強

記者黃保慧╱綜合報導
金馬電影大師課公布黃金師資陣容。(圖：金馬執委會提供)
金馬電影大師課公布黃金師資陣容。(圖：金馬執委會提供)

「金馬電影大師課」邁向第6年，適逢金馬60，所有講師為此特別排開繁忙工作來台共襄盛舉。重磅陣容包含威尼斯金獅獎及最佳導演得主北野武、坎城最佳劇本與威尼斯最佳導演李滄東、金獅獎得主與本屆坎城最佳導演陳英雄、坎城影帝役所廣司、日本影帝妻夫木聰、影后滿島光。

還有艾美獎九項大獎「西方極樂園」(Westworld)台裔編導麗莎喬伊(Lisa Joy)與搭檔強納森諾蘭(Jonathan Nolan)、「你的名字」億萬票房製片人川村元氣、獲得兩座金馬獎的伊朗知名音樂家佩曼亞丹尼安(Peyman Yazdanian)、奧斯卡最佳影片「寄生上流」聲音指導崔太永及調光指導姜相祐。

本屆大師課由亞洲重量級導演領軍，日本傳奇導演北野武、南韓名導李滄東、越裔法籍導演陳英雄，三位大導演將深度剖析創作經歷，引領學員探入電影的本質。

表演專業邀齊日本一線影帝后夢幻陣容，包括曾23度提名日本電影金像獎的役所廣司、廣受影迷喜愛的妻夫木聰、還有被譽為百年難遇的天才演員滿島光。

麗莎喬伊與強納森諾蘭將聯袂揭開好萊塢編劇室如何打造精密燒腦的話題作品；全能型製片人川村元氣，將逐一分享與是枝裕和、坂元裕二和眾多名家成功合作的祕訣；伊朗音樂家佩曼亞丹尼安將現場示範如何以樂曲撩撥情感，鋪陳出影像中的詩意。

南韓電影聲音教父崔太永，「寄生上流」、「魷魚遊戲」和「異能」等風靡全球的劇集皆由他把關音場；他將以過去作品為例，暢談K-sound能與好萊塢比肩的密技。

現任Netflix亞太區製作技術及營運總監的姜相祐，曾操刀「寄生上流」、「屍速列車」等多部名揚國際的南韓電影，此次他將大方傳授領先全球的頂尖HDR專業調光技術。

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