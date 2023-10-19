賴佩霞選副總統 「造后者」導演驚嚇

「人選之人」製作人林昱伶(左)、韓劇「造后者」導演吳鎮錫受邀分享創作過程。(圖：三立提供)

第58屆金鐘獎國際工作坊戲劇專場，邀請韓劇 「造后者」導演吳鎮錫、「人選之人─造浪者」大慕影藝執行長林昱伶兩人對談，暢談台韓兩大政治職人劇如何誕生並影響社會。吳鎮錫透露最近才知道演「人選之人」總統候選人的賴佩霞 ，現實生活中竟真的跑去選副總統，震驚說：「讓我很驚嚇，我以為是在開玩笑，這在韓國是不可能發生的事情。」

「造后者」、「人選之人」先後相差兩周上架，吳鎮錫說看了「人選之人」十分驚訝，雖然身處不同的時空地點，但卻可以傳達相同的理念，他並開玩笑說，好在他的戲先播出，否則真的會被指控是抄襲台灣。

林昱伶也分享，當時她還抱怨Netflix到底是發生什麼事？但後來證明這樣的安排是很好的暖身。

吳鎮錫看完「人選之人」最喜歡的演員，包括戴立忍、王淨及李之勤，尤其對戴立忍與李之勤這對夫妻的對手戲印象最深，認為兩人可以到南韓 發展。而「造后者」中林昱伶最喜歡的演員則是金喜愛。

至於大家關心「造后者」是否會有第2季？吳鎮錫透露，因為「造后者」和串流平台合作，所以還得取決於平台，必須考量到全球評價、人氣甚至是收益。而一路創造話題與流量的林昱伶則表示，11月會有新作品問世，但對新題材保密，僅表示絕對會難度爆表。