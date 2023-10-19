孫可芳宣布懷孕 甜喊「分享我們的新作品小太陽」

孫可芳(左)分享與劉冠廷有愛的結晶。（取材自臉書）

劉冠廷與孫可芳被封演藝界的「神鵰俠侶」，兩人交往15年，於8月七夕時宣布求婚成功，日前孫可芳出席活動，也坦言已登記結婚、正式成為「劉太太」，19日再曝喜訊，孫可芳發文透露已懷孕滿3個月，甜喊：「終於可以跟大家分享我們的新作品：小太陽。」並分享寶寶超音波照，以及與劉冠廷的休閒婚紗照。

孫可芳透露，今年3月與劉冠廷合作演完舞台劇 「呼吸」後，「我看著眼前這個人，這個陪著我15年卻依然含淚看著我的人，突然發現自己不再恐懼婚姻和寶寶了。」其實劉冠廷早就開始找求婚鑽戒，6月時求婚成功，到8月時，孫可芳因身體不適，被劉冠廷帶去看婦產科，才發現懷孕。

孫可芳分享：「7月初的時候因為生理痛痛到昏倒，還缺席了活動的我，發現要擁有一個寶寶也許真的是非常困難的事。8月時身體一直不太舒服、斷斷續續出血，他機警地載我去婦產科檢查，原以為的生病變成兩條線的大驚喜，寶寶沒讓我們等，非常順利地來報到了！」

孫可芳這幾個月都有出席活動，但並未透露懷孕喜訊，「也終於了解為什麼大家總說要滿三個月，因為前期真的經歷了許多不穩定，去了幾次急診、流了一些眼淚，醫生說，健康的胚胎會自己留下來，不健康的胚胎打針也留不住，會自然淘汰，也請讓我在這裡跟和我一樣害怕過的女孩們說，不論發生任何事，都請妳不要責怪自己，等寶寶準備好了自然會來找我們的」。

孫可芳感謝身旁人的照顧，「連可怕的孕吐一次過後，一回診就緩解」。並開心宣布：「平安健康滿三個多月的小太陽，終於可以來跟大家打招呼了！」溫情表示：「多了一個新角色的我們，正在好好學習如何照顧自己、照顧她/他，這可能是我們接過最困難、也最甜蜜的新角色囉，真的很謝謝大家給的愛，未來也請多多指教。

而她與劉冠廷以「你的婚姻不是你的婚姻－聖筊」雙雙入圍 金鐘獎迷你劇集男女主角獎，21日就要出席典禮，也提前喊話：「可能因為前期安胎的關係，我已腫成小胖子，肚子也好大⋯⋯金鐘獎紅毯請無條件誇我美。」