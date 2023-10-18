78歲勾峰再戰金鐘 吐1年前摔下樹昏迷

勾峰透露去年曾摔下樹昏迷，緊急送醫撿回一命。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣78歲資深演員勾峰，1987年以「幾度夕陽紅」拿下金鐘視帝，相隔36年，今年以「茁劇場 —誰說媽媽像月亮」入圍 迷你劇集男主角獎，近日出席公廣集團金鐘入圍茶會，驚曝去年底在家中庭院鋸樹時，不慎摔倒後昏迷，被鄰居發現趕緊送醫急救。

勾峰透露，當時太太在廚房燒菜，根本沒注意到他摔下樹，幸虧他是摔到圍牆外，被鄰居發現，才趕緊打119送醫。他心有餘悸表示，若太晚被發現，恐怕就無法出席金鐘典禮。

勾峰說，太太一直很擔心他身體，勸他不要再演戲了，不過他看過故事主角高秉涵律師的新聞，「我太佩服這個人的善行義舉，88歲了還在當律師，我想說讓我試試看，我把全部劇本看完，還做眉批。」他非常感謝太太讓他可以來拍這部戲，監製王小棣導演看得起他邀請他演出。

他說拍這齣戲時，「我從來沒有把我當勾峰，我就是高秉涵，年輕的高秉涵。」後來兩人還成為莫逆之交，高秉涵律師每天都會傳早安圖給他。